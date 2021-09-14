談居住正義 柯文哲憂「繼續蓋公宅會債留子孫」

北市地政局今日舉辦「居住正義2.0論壇」，台北市長柯文哲出席致詞時表示，實踐居住正義就要健全房市，讓資訊透明、交易安全很重要，因此希望可以透過倡議、專家學者討論，思考如精進制度，優化預售屋的安全交易。有關公宅政策，柯文哲指出，最近在研究有沒有更有效率的蓋法，目前北市府已經蓋了1萬8千戶公宅，怕繼續蓋下去會債留子孫。

柯文哲表示，要實踐居住正義，其中一個就是要健全房市，資訊透明和交易安全就很重要，如果資訊不透明會干擾居住正義實踐。實價登錄2.0今年上路後，門牌、地號完全揭露，自售、委託代銷全面納管，預售屋交易價格、買賣定型化契約內容全攤在陽光下，但透明不是重點，價格要真的才有用。

柯文哲說，避免實價登錄網站變成炒房平台還是一個很重要的課題，預售屋還是市場上重要項目，要如何保障消費權益，北市2017年3月推行預售建案買賣定型化契約，幫忙檢查契約內容有無違反中央應記載或不得記載事項，雖然常常有補充條款，但還是要標準化，納入法律專業釐清爭議，都是北市府精進預售屋管理的方向。

有關公宅政策，柯文哲指出，最近在研究有沒有更有效率的蓋法，目前北市府已經蓋了1萬8千戶公宅，怕繼續蓋下去會債留子孫。

最後柯文哲表示，房市健全沒做好會嚴重影響居住正義推廣，如何防止不完善的管理、不合理的炒作是需要去思考的，希望能透過倡議、專家學者討論如何精進制度與優化預售屋的安全交易。