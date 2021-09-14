柯文哲同學北捷董座爆涉貪 議員：遭遊說改保全招標規則

台北市議員李建昌接獲爆料，指台北市長柯文哲高中同學、台北捷運公司董事長李文宗疑涉嫌綁標，將台北捷運環狀線車站及機廠保全委外近五千萬招標案，破例一改過去20年來的最低標，改為最有利標。對此，北捷回應，環狀線保全委外合約招標，首度採公開評選最有利標，符合政府採購法及市府政策，呼籲外界尊重公司治理，勿移花接木模糊焦點。

李建昌說，有知情人士向他透露，有保全公司早在去年12月就曾到捷運公司拜會李文宗遊說，將標案改為最有利標，提高標案利潤。而在今年2月內部研擬招標公告，甚至8月公告後，捷運公司高層更默許承辦主管多次前往該保全公司拜訪，質疑根本是瓜田李下、毫不避嫌。

李建昌說，柯文哲2019年內舉不避親，任用高中同學李文宗擔任北捷董事長，隨後李文宗在大巨蛋案幫柯文哲召開「喬」蛋會議，還逼走北市都發局前局長林洲民，今年7月又遭親民黨前發言人吳崑玉踢爆，耍大牌刁難公訓處，沒被安排住行政套房就暴怒。如今，李文宗又接獲民眾投訴指控李文宗涉嫌綁標。

對此，北捷回應，保全人員對於捷運運輸服務特性具必要性，所以採最有利標，可提供得標廠商合理管理費用，避免削價競標降低人員品質，另外，保全人員招募計畫及履約考核評鑑、及是否經勞動機關公告違反勞基法等項目納入評比，也可帶動廠商良性競爭，北捷未來相關合約，均將採相同作法，目前首件招標案已報市府核備。

李建昌質疑，李文宗疑似為了招募民眾黨選舉金源，在特定保全公司拜託下，打破20多年保全警衛委外招標方式採最低標的慣例，改為最有利標。質疑北捷這樣搞實在太難看，議員也問柯文哲，「貪污來自縱容」、「捷運公司一個標案都搞這樣，你知道嗎？你怎麼看？」北捷表示，本項招標作法，是依照採購法公開招標方式辦理，有意願廠商皆可參與投標。