快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市追加20億振興紓困 議員批虛偽紓困、台北通大外宣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員陳怡君質疑，市府推出台北熊好券根本是「虛偽紓困」，先要市民加入「台北通」APP才能抽優惠，而且非人人都能中獎，柯根本就是在為台北通宣傳做大外宣。圖／北市議員陳怡君提供
北市議員陳怡君質疑，市府推出台北熊好券根本是「虛偽紓困」，先要市民加入「台北通」APP才能抽優惠，而且非人人都能中獎，柯根本就是在為台北通宣傳做大外宣。圖／北市議員陳怡君提供

北市議會明天開議，北市府追加振興、防疫紓困等預算19.9億元。北市議員陳怡君質疑，市府預算「先動支後審議」，用墊付款規避議員審議權責，先讓市民買單，再讓議會同意；另外，北市府推出台北熊好券根本是「虛偽紓困」，先要市民加入「台北通」APP才能抽優惠，而且非人人都能中獎，柯市長根本就是在為台北通宣傳做大外宣。

陳怡君說，台北市長柯文哲先前對中央振興方案冷嘲熱諷，並說此舉會造成通貨膨脹，現在卻轉身加碼跟進要追加近20億元振興。

議員說，儘管她樂見柯文哲「知錯能改、善莫大焉」從善如流，幫助產業復甦。但北市府的熊好券政策，根本就是在為台北通拓展下載數、蒐集市民個人資料。陳怡君也批評柯文哲，一點誠意都沒有，市民若沒加「台北通」APP就不能享優惠，這對沒有手機或不願裝「台北通」的市民公平嗎？

另外，陳怡君也質疑，台北市政府在第2158次市政會議中，秘書長陳志銘表示，本年度總預算第二次追加減預算案，請6個主管機關彙案報府，函請議會同意在法定預算外，以墊付款先行支用，等追加（減）預算案完成法定程序後，再進行帳務轉正。

陳說，市府根本就是用墊付款規避議員審議的權責。柯文哲動用這麼大一筆預算卻是用墊付款方式支應，先是讓市民買單，再讓議會來同意這筆預算，等同把台北市議會當柯市府的橡皮圖章，完全不尊重議員的審查權，她要求相關預算應回歸議會進行實質審議。

北市 柯文哲

延伸閱讀

全台首例數位內容BOT簽約 柯文哲：打造全國指標案例

民眾無懼疫情、颱風排隊領中秋禮 柯文哲：禮品太好

2022搭蔣萬安？ 柯文哲：此時跑選舉政治不正確

蘇貞昌下令適度鬆綁 柯文哲：疫苗不打還是要緊張過日子

相關新聞

戶外可烤肉？黃珊珊：騎樓可烤 但拜託戴口罩 進家裡吃

中秋連假，台北市河濱公園禁止烤肉，不過戶外公共場所開不開放？北市府沒有明確指引，台北市副市長黃珊珊今天表示，「台北市一般...

專屬大型重機！ 北市推出半價停車月票

台北市市區停車一位難求，為滿足大型重機車停車需求，北市9月起於4處地下停車場試辦大型重型機車月票，價格為全日月票半價，但...

停車場工程難標 新北：統包改為設計標、工程標

新北有5座前瞻補助的地下停車場工程，受到物價上漲影響遲遲無法標出，新北先前向公路總局請求增加預算，或調整補助集中完成幾座...

第一果菜市場工程地基掏空圍牆倒 工務局：大雨沖刷

北市府進行萬大第一果菜批發市場改建工程，日前傳出地基掏空波及一旁的漁產公司，果菜市場富民路圍牆倒塌。對此，北市工務局今表...

北市追加預算19.9億 黃珊珊：防疫、紓困、振興經費

因應疫情持續，北市府接下來持續防疫、紓困及後續振興，已向議會提出19.9億元追加預算案，另外，災害準備金部分，也將提出追...

北市追加20億振興紓困 議員批虛偽紓困、台北通大外宣

北市議會明天開議，北市府追加振興、防疫紓困等預算19.9億元。北市議員陳怡君質疑，市府預算「先動支後審議」，用墊付款規避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。