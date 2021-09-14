北市追加20億振興紓困 議員批虛偽紓困、台北通大外宣

北市議會明天開議，北市府追加振興、防疫紓困等預算19.9億元。北市議員陳怡君質疑，市府預算「先動支後審議」，用墊付款規避議員審議權責，先讓市民買單，再讓議會同意；另外，北市府推出台北熊好券根本是「虛偽紓困」，先要市民加入「台北通」APP才能抽優惠，而且非人人都能中獎，柯市長根本就是在為台北通宣傳做大外宣。

陳怡君說，台北市長柯文哲先前對中央振興方案冷嘲熱諷，並說此舉會造成通貨膨脹，現在卻轉身加碼跟進要追加近20億元振興。

議員說，儘管她樂見柯文哲「知錯能改、善莫大焉」從善如流，幫助產業復甦。但北市府的熊好券政策，根本就是在為台北通拓展下載數、蒐集市民個人資料。陳怡君也批評柯文哲，一點誠意都沒有，市民若沒加「台北通」APP就不能享優惠，這對沒有手機或不願裝「台北通」的市民公平嗎？

另外，陳怡君也質疑，台北市政府在第2158次市政會議中，秘書長陳志銘表示，本年度總預算第二次追加減預算案，請6個主管機關彙案報府，函請議會同意在法定預算外，以墊付款先行支用，等追加（減）預算案完成法定程序後，再進行帳務轉正。

陳說，市府根本就是用墊付款規避議員審議的權責。柯文哲動用這麼大一筆預算卻是用墊付款方式支應，先是讓市民買單，再讓議會來同意這筆預算，等同把台北市議會當柯市府的橡皮圖章，完全不尊重議員的審查權，她要求相關預算應回歸議會進行實質審議。