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疫情再衝擊下的中秋 新北弱勢長者盼提早發重陽敬老金

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜日前探視銀髮俱樂部，宣布今年重陽敬老金將提早發放。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜日前探視銀髮俱樂部，宣布今年重陽敬老金將提早發放。圖／新北市社會局提供

新北疫情持續發展，嚴重衝擊經濟及生活，有弱勢長者反映，希望市府今年能提早發放重陽敬老金。新北社會局回應，今年疫情關係已經提早三周發放，但也因為疫情，很多長者改匯款方式領取，辦理人員必須重新搜集長者帳戶資訊，作業時間無法再更提前，希望長者能體諒。

新北市議員葉元之指出，近來疫情在新北肆虐，許多弱勢長者生活陷入困頓，靠取待用餐過活，有民眾向他陳情，經濟及生活遭嚴重衝擊，再加上中秋節即將到來，希望市政府能提早發放重陽敬老金。

社會局長張錦麗說明，市長侯友宜在先前就宣布要提早在24日匯款，事實上，過去都是十月才會發放重陽敬老金，今年因為疫情關係，已經是提早了三周。

張錦麗指出，過去有七成長者選擇匯款方式領取、三成長者選擇領取現金；今年因為疫情關係，又多了兩成長者選擇匯款，僅剩一成長者選擇領現，因此市府也花了一些作業時間重新蒐集與整理長者的帳戶資訊，會在24日匯款至長者帳戶，發放現金則在10月2日。

張錦麗表示，疫情關係有提早發放，但同時也因整理帳戶多了作業時間，已經盡量加快作業，希望長者能體諒，社會去也會特過各系統及管道通知長者能提早領錢，大家都能提早愉快過節。

疫情 重陽敬老金

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