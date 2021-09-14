快訊

直播／今增2本土、3境外 幼兒園群聚再添病例

1家12人確診 新冠康復者的告白：第一次離鬼門關這麼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停車場工程難標 新北：統包改為設計標、工程標

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北有5座前瞻補助的地下停車場工程，受到物價上漲影響遲遲無法標出，新北決定把投標方式從統包改為設計標、工程標。圖／報系資料照片
新北有5座前瞻補助的地下停車場工程，受到物價上漲影響遲遲無法標出，新北決定把投標方式從統包改為設計標、工程標。圖／報系資料照片

新北有5座前瞻補助的地下停車場工程，受到物價上漲影響遲遲無法標出，新北先前向公路總局請求增加預算，或調整補助集中完成幾座停車場，但都遭拒絕。新北交通局長鐘鳴時說，決定把投標方式從統包改為設計標、工程標，避免物價波動影響投標。

未順利發包的5座前瞻預算補助停車場，分別為流標6次的板橋溪北公園地下停車場、板橋忠孝公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場，流標7次的則是板橋信義國小地下停車場。

5座停車場原本工程款為15.2億元，中央補助7.2億元。鍾鳴時表示，受疫情、物價上漲影響，新北已追加2億元工程款，但廠商有來領標卻未投標，另外移工無法來台也是問題，向中央請求再補助，仍遭退回。

鍾鳴時說，疫情前停車場每坪造價為11萬元，參考台北市近期發包的停車場，每坪造價為19萬元，目前新北為14萬元，若要調整相同造價，等於還要追加6億元，使得原本約15億元的工程款，將達到23億元。

為了解決停車場流標問題，鍾鳴時表示，未來將統包工程標案改為傳統的設計標與施工標分流模式，預計年底完成設計標，明年6、7月完成工程標，屆時工程標廠商就可依據當時的物價、人力狀況投標，降低受物價的影響。

鍾鳴時指出，統包工程由單一廠商完成，好處是可以確保施工風格一致，但設計完成到施工卻有6個月到8個月時間，若物價波動大，業者可能因此損失；目前拆成設計標與施工標後，盼能前瞻預算留住，並順利執行。

停車場 新北

延伸閱讀

第一果菜市場工程地基掏空圍牆倒 工務局：大雨沖刷

新北興穀國小校舍改建 未來有2停車場

台中大坑發展觀光、水利 3工程獲上億元經費

新北開辦深澳漁港食魚體驗課程 透抽一夜干自己DIY

相關新聞

戶外可烤肉？黃珊珊：騎樓可烤 但拜託戴口罩 進家裡吃

中秋連假，台北市河濱公園禁止烤肉，不過戶外公共場所開不開放？北市府沒有明確指引，台北市副市長黃珊珊今天表示，「台北市一般...

專屬大型重機！ 北市推出半價停車月票

台北市市區停車一位難求，為滿足大型重機車停車需求，北市9月起於4處地下停車場試辦大型重型機車月票，價格為全日月票半價，但...

停車場工程難標 新北：統包改為設計標、工程標

新北有5座前瞻補助的地下停車場工程，受到物價上漲影響遲遲無法標出，新北先前向公路總局請求增加預算，或調整補助集中完成幾座...

第一果菜市場工程地基掏空圍牆倒 工務局：大雨沖刷

北市府進行萬大第一果菜批發市場改建工程，日前傳出地基掏空波及一旁的漁產公司，果菜市場富民路圍牆倒塌。對此，北市工務局今表...

北市追加預算19.9億 黃珊珊：防疫、紓困、振興經費

因應疫情持續，北市府接下來持續防疫、紓困及後續振興，已向議會提出19.9億元追加預算案，另外，災害準備金部分，也將提出追...

營建署：大巨蛋避難層認定屬北市府權責

媒體報導質疑柯市府聯手遠雄設局蔡政府放水大巨蛋改B1為避難層。內政部營建署今嚴正申明，此次變更屬體制內的建築師簽證事宜及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。