停車場工程難標 新北：統包改為設計標、工程標

新北有5座前瞻補助的地下停車場工程，受到物價上漲影響遲遲無法標出，新北先前向公路總局請求增加預算，或調整補助集中完成幾座停車場，但都遭拒絕。新北交通局長鐘鳴時說，決定把投標方式從統包改為設計標、工程標，避免物價波動影響投標。

未順利發包的5座前瞻預算補助停車場，分別為流標6次的板橋溪北公園地下停車場、板橋忠孝公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場，流標7次的則是板橋信義國小地下停車場。

5座停車場原本工程款為15.2億元，中央補助7.2億元。鍾鳴時表示，受疫情、物價上漲影響，新北已追加2億元工程款，但廠商有來領標卻未投標，另外移工無法來台也是問題，向中央請求再補助，仍遭退回。

鍾鳴時說，疫情前停車場每坪造價為11萬元，參考台北市近期發包的停車場，每坪造價為19萬元，目前新北為14萬元，若要調整相同造價，等於還要追加6億元，使得原本約15億元的工程款，將達到23億元。

為了解決停車場流標問題，鍾鳴時表示，未來將統包工程標案改為傳統的設計標與施工標分流模式，預計年底完成設計標，明年6、7月完成工程標，屆時工程標廠商就可依據當時的物價、人力狀況投標，降低受物價的影響。

鍾鳴時指出，統包工程由單一廠商完成，好處是可以確保施工風格一致，但設計完成到施工卻有6個月到8個月時間，若物價波動大，業者可能因此損失；目前拆成設計標與施工標後，盼能前瞻預算留住，並順利執行。