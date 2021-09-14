第一果菜市場工程地基掏空圍牆倒 工務局：大雨沖刷

北市府進行萬大第一果菜批發市場改建工程，日前傳出地基掏空波及一旁的漁產公司，果菜市場富民路圍牆倒塌。對此，北市工務局今表示，12日是因為大量雨勢沖刷圍牆下方土壤傾斜倒塌，無人員受傷，昨天重新在掏空處灌漿，近期將協助恢復圍牆設施。

璨樹颱風2天前挾帶雨勢侵台，大雨沖刷北市萬大第一果菜批發市場富民路一側圍牆下方的土壤，使地基掏空，導致長約5公尺的圍牆倒塌，市場接獲漁產公司通知才得知發生工安問題。

北市工務局指出，因為該處排水溝溝體老舊，溝底鋼筋鏽蝕破損，大量雨水從舊溝溝底破損處向下沖刷圍牆下方土壤，造成既有圍牆下方基礎掏空，圍牆也隨之傾斜。