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第一果菜市場工程地基掏空圍牆倒 工務局：大雨沖刷

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
排水溝老舊破洞，大雨不斷向下灌，沖刷土壤。圖／北市工務局提供
排水溝老舊破洞，大雨不斷向下灌，沖刷土壤。圖／北市工務局提供

北市府進行萬大第一果菜批發市場改建工程，日前傳出地基掏空波及一旁的漁產公司，果菜市場富民路圍牆倒塌。對此，北市工務局今表示，12日是因為大量雨勢沖刷圍牆下方土壤傾斜倒塌，無人員受傷，昨天重新在掏空處灌漿，近期將協助恢復圍牆設施。

璨樹颱風2天前挾帶雨勢侵台，大雨沖刷北市萬大第一果菜批發市場富民路一側圍牆下方的土壤，使地基掏空，導致長約5公尺的圍牆倒塌，市場接獲漁產公司通知才得知發生工安問題。

北市工務局指出，因為該處排水溝溝體老舊，溝底鋼筋鏽蝕破損，大量雨水從舊溝溝底破損處向下沖刷圍牆下方土壤，造成既有圍牆下方基礎掏空，圍牆也隨之傾斜。

新工處工務科一果工務所主任陳國偉表示，因颱風警戒期間，並無預拌混凝土廠可立即出料至現場進行灌漿施工，第一時間指揮統包廠商協助修改雨水排水管之排水方向，阻斷水勢於掏空處繼續沖刷，並圍設安全警示設施因應處置。陳國偉說明，昨天上午已立即派員清理現場並於掏空處組模完成後，下午進行灌漿填築完成，因相關人員積極快速處理，本次事件並未造成人員受傷，工程進度也沒受波及影響；另傾倒圍牆目前設置安全警示，近期將協助恢復圍牆設施。

北市工務局昨天派員重新灌漿修補溝體與重建圍牆地基。圖／北市工務局提供
北市工務局昨天派員重新灌漿修補溝體與重建圍牆地基。圖／北市工務局提供
萬大第一果菜批發市場工程的圍牆因大雨沖刷掏空地基導致約5公尺的圍牆傾倒。圖／北市工務局提供
萬大第一果菜批發市場工程的圍牆因大雨沖刷掏空地基導致約5公尺的圍牆傾倒。圖／北市工務局提供

掏空 北市 璨樹颱風

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