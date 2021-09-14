戶外可烤肉？黃珊珊：騎樓可烤 但拜託戴口罩 進家裡吃

中秋連假，台北市河濱公園禁止烤肉，不過戶外公共場所開不開放？北市府沒有明確指引，台北市副市長黃珊珊今天表示，「台北市一般公有場域從來沒有開放過烤肉，河濱公園過去是例外開放烤肉」，至於騎樓能不能烤肉？黃珊珊說，騎樓若從法律角度上，是私人的，騎樓可以烤肉，但拜託戴口罩，騎樓要吃東西時，麻煩進到家裡去，用這種方式來做區隔。

中秋節將至，對於相關烤肉規定指引，外界質疑，北市府為何不跟進其他縣市，直接禁止戶外公共場所烤肉？黃珊珊表示，戶外沒辦法完全禁止的原因，是有一些戶外是在庭院裡，甚至私人場域部分，也很難執行，所以希望訴諸市民素質、跟在社區的自律，禁止了也沒辦法完全查核到，也是白費力氣。

黃珊珊提到，還是希望市民清楚烤肉可能會有風險，家戶傳染風險還是很高，務必要注意，但自己在家就跟在家吃飯一樣，互相提醒照顧，重點不是烤肉、是群聚，脫口罩、沒有安全距離。

至於公共場域，黃珊珊說，台北市一般公有場域從來沒有開放過烤肉，河濱公園過去是例外開放烤肉，所以其實台北市本來就沒開放公共場域可以烤肉，但民眾可以在自家烤肉，可能有戶外、室內，戶外可能是你家庭院或屋頂，所以還是回到一般原則，室內80人、室外300，要保持安全距離。

黃珊珊說，甚至民眾現在若在戶外烤肉，沒戴口罩還是會被勸導，就這部分是一樣的原則，在你家烤肉、吃東西就是跟你在家裡吃飯一樣，至於你家是戶外還是室內，就回到這原則上處理。

對於騎樓能不能烤肉？黃珊珊說，騎樓的部分，若從法律角度上是私人的，但開放公眾使用，目前認為要從寬，畢竟私人用地，但北市府態度還是一樣，騎樓可以烤肉，但拜託戴口罩，騎樓要吃東西時麻煩進到家裡去，用這種方式來做區隔。