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新北興穀國小校舍改建 未來有2停車場

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用。圖／新北工務局提供
新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用。圖／新北工務局提供

新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用，新北市長侯友宜今前往視察工程，完工的校舍有73格地下停車場，目前正施作第二期社福大樓、第三期興建公41公園。新北工務局指出，第四期操場、地下停車場工程正在招標中，預計可提估321格汽車位及68格機車位。

興穀國小成立於1969年，大部分校舍已超過使用年限，新北投注3億3千餘萬元經費辦理校舍拆除整建，並結合隔鄰公41公園用地做整體規劃，社福大樓有公共托育中心、日照中心、活動中心，公園則有特色遊具、藥草種植區。

新北新工處說，校舍改建透過都市計畫變更，將學校和公園各撥出部分土地，以地換地變更地目，創造校園與社區緊密結合環境，同時呼籲緊鄰先嗇宮的歷史人文特色，教室空間以「合院」形式層次配置，設計出如「埕」的開放空間。

新工處表示，校園也結合學校棒球特色，以不同色系地磚型塑重點體育項目特色標的，校舍也融入觸控式液晶教學螢幕，具有真實觸控、書寫體驗、快速連接和共享等多元功能，增進師生互動，提升學習興趣。

另外社福大樓、公41公園也正興建中，預計今年底落成。新工處指出，公41以主題公園為主，加入特色遊具、主題植栽及藥草種植區，硬體部分，興建活動中心、托幼及托老及特色公園等多項全齡、分眾設施。

新北市府正規劃三重第二行政中心，工務局表示，未來大量進駐人口衍生的停車需求，第四期的興穀國小校舍操場下方，也一併共構興建地下停車場，預計2025年完工。

新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用，新北市長侯友宜今前往視察工程。圖／新北新聞局提供
新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用，新北市長侯友宜今前往視察工程。圖／新北新聞局提供
新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用，新北市長侯友宜今前往視察工程。圖／新北新聞局提供
新北三重興穀國小老舊校舍整建第一期今年6月啟用，新北市長侯友宜今前往視察工程。圖／新北新聞局提供

停車場 侯友宜

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