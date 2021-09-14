網路申領謄本e鍵搞定 居家防疫免煩惱

疫情讓許多政府業務受限，也讓許多單位再推數位化辦公，新北板橋地政事務所呼籲，民眾在疫情期間可多使用全國地政電子謄本系統、北北桃地政資訊網路e點通系統，只要輕鬆動動手指即能申領地籍謄本。

板橋地政事務所主任林泳玲表示，民眾線上辦理第一、二類電子地籍謄本申領服務，可透過中華電信Hinet帳號登入全國地政電子謄本或地政資訊網路e點通系統（僅限申請台北市、新北市及桃園市標的），申請系統使用帳號並搭配自然人憑證即可進行辦理。

林泳玲強調，電子謄本採用電子簽章，依電子簽章法第四條及第九條賦予其與紙本地籍謄本相同效力，且有QR-Code及種類碼供查驗者上網進行查驗。

林泳玲指出，其實每日洽公民眾中有半數是來辦理地籍謄本申領服務，但近來疫情持續變化、難以掌控，呼籲民眾辦理相關業務時盡量減少不必要的接觸與外出，可多多利用網路簡單點擊，就能輕鬆申領謄本。