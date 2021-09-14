造福輪椅族 板樹體育園區廣場轉變「身障棒壘球場」

新北市去年在樹林啟用全國首座身障棒壘球場，但草地對輪椅族並不友善，體育處趁著疫情期間，把板樹體育園區休閒廣場改造成硬地身障棒壘球場，還在本月找來網紅拍片推廣。輪椅夢公園推動聯盟對有硬地球場表示驚喜，已經安排不少體驗活動，盼疫情趨緩順利解封。

輪椅夢公園推動聯盟執行長陳國嘉指出，鹿角溪是一般草皮球場，輪椅族在草皮、紅土會很難推，相較下就失去運動意義。

距離鹿角溪不遠的板樹體育園區腹地約8.26公頃，去年啟用全國首座身障市民體適能中心，園區各種運動項目如網球、羽球、籃球與槌球等，都是友善身障朋友使用。

陳國嘉認為，全台應該找不到比板樹園區更適合輪椅族運動的地方。5月中疫情雖然爆發，考量輪椅足需求，加上未來輪椅壘球可能納入2028年洛杉磯帕運項目，體育處規畫把園區內直徑30公尺圓形廣場變身成身障棒壘球場，目前已完工也完成畫完標線，只是礙於疫情還沒辦法開放租借。

陳國嘉對於有一座硬地身障棒壘球場感到十分驚喜，他說，棒球是台灣國球，但輪椅族想要打棒球在以前幾乎不可能，現在有硬地球場對輪椅族相對友善，已經陸續規畫3、4場體驗活動在月底跟下月登場，期待疫情趨緩能讓球場早日開放。

體育處在本月也找來輪椅網紅拍片宣傳，透過影片實際體驗輪椅壘球，體育處表示，希望藉由多媒體力量，讓更多人認識身心障礙運動，也鼓勵市民嘗試不同運動項目。