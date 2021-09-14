快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造福輪椅族 板樹體育園區廣場轉變「身障棒壘球場」

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
趁著疫情期間，體育處將原先554坪大的圓形廣場改造成身障棒壘球場，讓輪椅族十分驚喜，一旦解封就能在此舉辦許多體驗活動。圖／新北體育處提供
趁著疫情期間，體育處將原先554坪大的圓形廣場改造成身障棒壘球場，讓輪椅族十分驚喜，一旦解封就能在此舉辦許多體驗活動。圖／新北體育處提供

新北市去年在樹林啟用全國首座身障棒壘球場，但草地對輪椅族並不友善，體育處趁著疫情期間，把板樹體育園區休閒廣場改造成硬地身障棒壘球場，還在本月找來網紅拍片推廣。輪椅夢公園推動聯盟對有硬地球場表示驚喜，已經安排不少體驗活動，盼疫情趨緩順利解封。

輪椅夢公園推動聯盟執行長陳國嘉指出，鹿角溪是一般草皮球場，輪椅族在草皮、紅土會很難推，相較下就失去運動意義。

距離鹿角溪不遠的板樹體育園區腹地約8.26公頃，去年啟用全國首座身障市民體適能中心，園區各種運動項目如網球、羽球、籃球與槌球等，都是友善身障朋友使用。

陳國嘉認為，全台應該找不到比板樹園區更適合輪椅族運動的地方。5月中疫情雖然爆發，考量輪椅足需求，加上未來輪椅壘球可能納入2028年洛杉磯帕運項目，體育處規畫把園區內直徑30公尺圓形廣場變身成身障棒壘球場，目前已完工也完成畫完標線，只是礙於疫情還沒辦法開放租借。

陳國嘉對於有一座硬地身障棒壘球場感到十分驚喜，他說，棒球是台灣國球，但輪椅族想要打棒球在以前幾乎不可能，現在有硬地球場對輪椅族相對友善，已經陸續規畫3、4場體驗活動在月底跟下月登場，期待疫情趨緩能讓球場早日開放。

體育處在本月也找來輪椅網紅拍片宣傳，透過影片實際體驗輪椅壘球，體育處表示，希望藉由多媒體力量，讓更多人認識身心障礙運動，也鼓勵市民嘗試不同運動項目。

陳國嘉表示，板樹園區對輪椅族而言已經是運動天堂，不過他建議，園區內紅土網球場同樣對輪椅族相對不友善，盼至少能設置1面硬地球場，且園區內沒有沒有游泳池，如果能改善這2點，板樹園區就完美了。

板樹體育園區去年啟用全市首座給身障者使用的體適能中心。圖／新北體育處提供
板樹體育園區去年啟用全市首座給身障者使用的體適能中心。圖／新北體育處提供

體育 身障 疫情

延伸閱讀

劍湖山搬來的...太保市水牛公園出現地獄貓式驅逐戰車

台中東勢教育園區喊停引戰 龍燕之爭議員助拳

懶得走 手腳正常青年租輪椅遊迪士尼挨轟

永達盃身心障礙運動嘉年華登場 學員種下帕運國手夢

相關新聞

專屬大型重機！ 北市推出半價停車月票

台北市市區停車一位難求，為滿足大型重機車停車需求，北市9月起於4處地下停車場試辦大型重型機車月票，價格為全日月票半價，但...

營建署：大巨蛋避難層認定屬北市府權責

媒體報導質疑柯市府聯手遠雄設局蔡政府放水大巨蛋改B1為避難層。內政部營建署今嚴正申明，此次變更屬體制內的建築師簽證事宜及...

網路申領謄本e鍵搞定 居家防疫免煩惱

疫情讓許多政府業務受限，也讓許多單位再推數位化辦公，新北板橋地政事務所呼籲，民眾在疫情期間可多使用全國地政電子謄本系統、...

造福輪椅族 板樹體育園區廣場轉變「身障棒壘球場」

新北市去年在樹林啟用全國首座身障棒壘球場，但草地對輪椅族並不友善，體育處趁著疫情期間，把板樹體育園區休閒廣場改造成硬地身...

長者第二劑AZ開打 議員轟：非設籍北市長者竟被放生

長者第二劑AZ疫苗明天開打，不過台北市議員黃郁芬質疑，第二劑AZ，不會網路預約的非在籍長者竟被放生？議員呼籲北市府不要再...

新北開辦深澳漁港食魚體驗課程 透抽一夜干自己DIY

「一夜干」美味近年在市場風行，新北市政府漁業處開辦「深澳漁港食魚體驗」課程，安排經驗豐富的漁村居民，教導學員製作美味的透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。