長者第二劑AZ開打 議員轟：非設籍北市長者竟被放生

長者第二劑AZ疫苗明天開打，不過台北市議員黃郁芬質疑，第二劑AZ，不會網路預約的非在籍長者竟被放生？議員呼籲北市府不要再重蹈覆轍。台北市文山區華興里長陳峙穎最近也接獲許多長者陳情，質疑北市府恐怕還漏掉了75歲實際住北市，但戶籍不在北市的長輩。

黃郁芬說，她最近接到一位爺爺電話，表示設籍彰化、但住在台北，原先是想要透過中央的平台網路預約的，但因為他先前受傷、打了破傷風疫苗，醫生囑咐要隔兩周才能再接種AZ疫苗，所以來不及透過疫苗接種平台，在北市府開放網路預約的9月15日至9月19日間施打。

「電話中都感覺的出來爺爺的焦急與無奈」，黃郁芬說，這位爺爺並非不願施打疫苗，而且在本輪最後一天，他的身體狀況也是可以打疫苗的，卻因為台北市自行加上的限制，結果沒辦法趕上這一輪的第二劑AZ疫苗施打。

黃郁芬說，爺爺打電話請她幫忙問，有沒有辦法延後幾天、在9月22日至9月23日接種，也就是跟「有數位落差、無法上網預約的長者」同批施打；沒想到問了北市府，北市府卻是一口回絕、表示只會針對設籍北市的長者造冊，完全不接受沒有設籍北市的長者打電話預約。

里長陳峙穎也提到，他這幾天已經陸續接到里內，實際住在北市、卻沒設籍在北市的長輩詢問與陳情，里長說，有的縣市是直接撈出第一劑在縣市施打的長者，主動造冊派發通知單，但台北市卻透過民政系統造冊，就漏掉有實居、卻不在籍的長輩，可以跟第一劑一樣就近在北市施打。

黃郁芬也質疑，台北市有施打第一劑的經驗後，原本以為市府很清楚該如何安排長者接種疫苗，沒想到北市府的規畫不只沒進步、更是退步，直接不開放非在籍長者電話預約造冊，完全就是在重蹈三個月前的覆轍。