新北開辦深澳漁港食魚體驗課程 透抽一夜干自己DIY

「一夜干」美味近年在市場風行，新北市政府漁業處開辦「深澳漁港食魚體驗」課程，安排經驗豐富的漁村居民，教導學員製作美味的透抽一夜干，從中推廣食魚教育及教導初級加工知識，讓民眾更深入體會海洋文化的重要性。

漁業處表示，盛夏時節大陸沿岸流及黑潮交會台灣北部海域，各式海洋生物隨著海流游到此處海域，漁產豐富。瑞芳區深澳漁港除了娛樂漁船船家載客穿梭海洋，也有許多漁作漁船出海捕捉小卷及透抽。民眾除了可享用鮮甜小卷和透抽海味及Q彈口感，其實還有另一種吃法選擇。

漁業處說，捕撈海鮮當務之急是如何保存，自古人類就有利用天然方式加工處理，增加食物的保存期限，陽光、鹽、糖正是最方便取得，且最天然的加工處理方式。

透抽一夜干就是以鹽及自然風乾的方式加工處理，首先將透抽內臟取出，並將透抽切割攤平處理。將透抽放入與海水濃度相似的鹽水中浸泡些許時間，最後取出透抽風乾一夜。經過處理後的透抽一夜干，香氣更加濃郁，口感更上層樓。

漁業處說，一夜干的製作程序看似簡單，但越簡單的製法，隱藏其中的細節越為重要，甚至需要多年的經驗，方能製作出美味的透抽一夜干。