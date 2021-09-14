萬安演習將登場 北市警拍短片宣導人車不管制

萬安演習明天將登場，台北市警察局今天表示，受疫情影響，將不實施人員疏散避難、燈火關閉及交通管制，為加強民眾宣導，也特別製作微電影短片，以跳唱RAP方式生動宣導。

市警局今天發布新聞稿表示，台北市110年軍民聯合防空（萬安44號）演習將於明天下午1時30分至2時舉行，共計實施30分鐘，希望藉此培養民眾居安思危、熟悉空襲防護要領，以降低戰事突發時人員傷亡及財產損失。

同時，為因應疫情影響，這次演習將採全國不分區、同步執行，演練「防情傳遞、防空警報、手機簡訊傳送（空中威脅告警系統）」等3項任務，且不實施人員疏散避難、燈火關閉及交通管制，期間將分別各發放1次緊急警報與解除警報。

市警局指出，演習時，各機場、港口的飛機、船舶、鐵路、高鐵、公路及捷運設施，均照常起降、行駛與靠離，人車也可正常通行，商家照常營業。

為加強相關宣導，市警局說，今年也特別製作萬安44號演習微電影宣導短片，透過員警和民眾互動方式，以生動、活潑唱跳RAP方式傳遞這次演習規則，有別於以往的制式宣導，提升宣導成效。