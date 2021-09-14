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專屬大型重機！ 北市推出半價停車月票

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市自今年9月起試辦販售大型重型機車月票。圖／北市停管處提供
北市自今年9月起試辦販售大型重型機車月票。圖／北市停管處提供

北市市區停車一位難求，為滿足大型重機車停車需求，北市9月起於4處地下停車場試辦大型重型機車月票，價格為全日月票半價，但車輛僅能停在大型重機車專用車位，若停放在汽車格位，初期會開勸導單，違規3次將取消資格。

北市停管處表示，地下停車場多有汽車、大型重機優先車位（一般汽車位，但建議給大型重機停放）、重機專用位，民眾若購買一般原價月票，汽車位及大型重機優先車位、重機專用位均可停，但若購買半價大型重機車月票，車輛僅能放在「大型重型機車專用格位」，不能停放在汽車格及大型重型機車優先格位。

停管處指出，此次試辦停車場包含福林公園地下停車場，有3格大型重機車位，月票2400元；萬興國小地下停車場2格，月票1750元；玉成國小地下停車場有6格，月票1250元；玉成公園地下停車場有1格，月票2400元。若大型重機車未依規定停放，初期會被開勸導單，若違規3次則將取消購買重型機車月票資格。

停管處表示，因重機專用位恐被不同類型月票購買者重複使用，因此會限制重機月票販售數量，避免民眾購票後卻無車位可停，除了玉成公園地下停車場僅有1格賣1張外，其他停車場重機月票販售數量均為大型重機車位數減1格，福林公園2張、萬興國小販售1張、玉成國小販售5張。

北市自今年9月起試辦販售大型重型機車月票。圖／北市停管處提供
北市自今年9月起試辦販售大型重型機車月票。圖／北市停管處提供

重機 停車場 北市

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