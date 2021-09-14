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中秋不烤肉 新北市立圖書館邀民眾科學賞月、借書抽獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立圖書館蘆洲長安分館推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，以線上教授中秋賞月攻略的方式，教小朋友透過月亮觀測。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館蘆洲長安分館推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，以線上教授中秋賞月攻略的方式，教小朋友透過月亮觀測。圖／新北市立圖書館提供

中秋連假將至，為了讓小朋友體驗不一樣的中秋節，新北市立圖書館蘆洲長安分館推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，以線上教授中秋賞月攻略的方式，教小朋友透過月亮觀測，欣賞美麗的浩瀚星空；三重五常分館則推出閱讀活動，17日起借書就可抽獎，以另類方式過中秋。

新北市立圖書館長王錦華表示，以天文及自然科學為特色的蘆州長安分館，特別推出「賞月觀星」線上天文營活動，於中秋前夕線上教授中秋賞月攻略，除了介紹觀測月亮與星空的軟體與APP，並將教大家如何使用望遠鏡與觀測天象，除了可以增加天文知識，同時讓傳統的賞月活動多了「科學味」，在新冠肺炎疫情下度過不一樣的中秋節。

「賞月觀星」線上天文營共有2個梯次，第一梯次為9月18、25日及10月2日；第二梯次為10月16、23、30日，歡迎有興趣的小朋友報名參加。

另外，「植感圖書館」三重五常分館則推出「中秋植感夯肉」閱讀活動，9月17日至30日止，結合小巧療癒的多肉植物推出「植感書展」，讓大家可以在多肉植物的陪伴下，享受綠意植栽，閱讀紓壓，移轉疫情壓力，同時還準備了中秋賞「閱」禮，要送給借書的讀者。

此外，17日起只要到圖書館借一本書，便可以免費換取肉乾一份，限量100份；借5本書，便可以參加抽獎，有機會獲得王品「原燒O-NIKU」商品卡或「中秋賞肉小花園」DIY組合包。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

三重五常分館則推出閱讀活動，17日起借書就可抽獎。 圖／新北市立圖書館提供
三重五常分館則推出閱讀活動，17日起借書就可抽獎。 圖／新北市立圖書館提供

中秋節 圖書館

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