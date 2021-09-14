營建署：大巨蛋避難層認定屬北市府權責

媒體報導質疑柯市府聯手遠雄設局蔡政府放水大巨蛋改B1為避難層。內政部營建署今嚴正申明，此次變更屬體制內的建築師簽證事宜及市府的抽查權責，尚無涉及性能審查新增事項，實質變更內容應由市府依法處理。

報導指出，建築師公會在去年8月到大巨蛋抽查，發現24項簽證不實缺失，其中大巨蛋B1到地面一樓避難層的安全梯不符建築技術規則第97條。

今年8月遠雄辦理大巨蛋案建照第4次變更時，先送台灣建築中心進行防火避難性能設計審查評定，但遠雄送審的變更案逕自以「體育館地下1層為避難層」為基礎提出計畫，並已於9月4日通過評定。遭議員抨擊，北市府偷偷放水遠雄同意大巨蛋可以就地合法以體育館地下1樓為避難層。

營建署指出，台北大巨蛋案的第3次變更設計，北市府去年7月16日核准後，市府隨即依權責進行建築師簽證部分的抽查作業，認為有建築師簽證內容不符建築設計施工編第97、99條，要求修正圖說。

遠雄巨蛋公司因修正第97、99條的圖說，與原評定、認可通過內容不符，因此今年4月向台灣建築中心申請「建築物防火避難性能設計計畫書」變更的評定，申請內容中並未新增排除第97、99條。目前變更案已由台灣建築中心專案評定小組審查完竣，並於9月6日核發評定書。

有關大巨蛋避難層認定，營建署表示，4月8日已回函台北市政府表示，避難層不限於地面一層，地面一層以外的樓層如合於建築設計施工編所定定義，也可作為避難層。至大巨蛋避難層認定，應由北市府依避難層定義，查明個案事實本於權責核處。

因此，大巨蛋的避難層究竟為1F或B1F，仍應由台北市政府本於權責認定，如性能設計評定書認可後，台北市政府認定與評定書有不符時，仍應再辦理評定書變更與認可。