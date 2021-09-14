深澳漁港海鮮、漁村人氣小吃直送到府 9月限量享優惠價

新北市瑞芳區漁會推出「深澳漁港特選海鮮禮盒」，集結深澳在地各式海味及漁村人氣小吃，食材都以漁人技法預先處理，消費者開封後，免動刀即可料理。3種組合包裝供不同家庭人數選擇，9月30日日前享有優惠，各限量100盒。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天表示，深澳漁港是新北沿近海漁業重要港口，東北角豐富的漁獲資源在此卸貨，當令海鮮吸引許多饕客前來品嘗。

因應新冠肺炎疫情嚴峻，有些民眾無法前往漁港採買，瑞芳區漁會特別精選在地漁船現撈小卷、透抽、飛魚、剝皮魚以及漁村人氣小吃墨魚香腸、飛魚卵豬肉香腸、花枝丸等各種海味，推出「深澳漁港特選海鮮禮盒」，從產地直送到家。

漁業處說，深澳海鮮禮盒所有食材都預先經過剖半、去肚後，立即真空包裝，民眾退冰後即可直接料理，省去處理海鮮的繁雜手續，適合居家煎、烤、炸等各種烹調方式。

深澳漁港特選海鮮禮盒有3種組合，供民眾依家庭人數選擇。「小資組」原價1700元，限量優惠價1450元。「家庭組」原價2200元，限量優惠價1950元，家庭人數多或海鮮愛好者可選擇「豪華組」，原價2700元，優惠價2450元。

海鮮禮盒優惠價格限量供貨到9月30日，限量100盒，有意把新鮮美味打包回家的民眾，可上臉書「新北市農業局-稼日蒔光」下單。