新北這一山區沒自來水！ 市府補助百萬解除缺水危機

貢寮龍崗里圳口地區因自來水無法到達，讓當地住戶陷入缺水窘境，新北水利局補助貢寮區公所約101萬元進行相關改善工程，讓在地12戶民生用水獲得改善，未來也會持續編列每年5000萬經費致力改善新北的自來水普及，與簡易自來水系統的佈建。

新北貢寮龍崗里圳口地區一帶，屬於自來水無法到達地區，居民一直以來多取用山泉水，不過常因降雨不足導致缺水，新北水利局為此補助貢寮區公所約101萬元經費進行相關改善工程。

水利局指出，該地區自來水改善工程，總共增設了5噸儲水塔1座、取水口1處及2英吋送水HDPE管線340公尺，增加簡易自來水系統儲水容量，當地約12戶的民生用水獲得改善。