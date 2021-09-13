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新北這一山區沒自來水！ 市府補助百萬解除缺水危機
貢寮龍崗里圳口地區因自來水無法到達，讓當地住戶陷入缺水窘境，新北水利局補助貢寮區公所約101萬元進行相關改善工程，讓在地12戶民生用水獲得改善，未來也會持續編列每年5000萬經費致力改善新北的自來水普及，與簡易自來水系統的佈建。
新北貢寮龍崗里圳口地區一帶，屬於自來水無法到達地區，居民一直以來多取用山泉水，不過常因降雨不足導致缺水，新北水利局為此補助貢寮區公所約101萬元經費進行相關改善工程。
水利局指出，該地區自來水改善工程，總共增設了5噸儲水塔1座、取水口1處及2英吋送水HDPE管線340公尺，增加簡易自來水系統儲水容量，當地約12戶的民生用水獲得改善。
水利局強調，新北幅員廣大且城鄉地理環境迥異，市府每年編列約5000萬經費致力於自來水的普及，與簡易自來水系統的佈建，希望因地理環境限制等不同環境生活下的市民都能有相應的照顧。
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