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北市精準疫調！柯文哲爆曾有確診者去摩鐵「太太在不敢招供」

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民眾無懼疫情、颱風排隊領中秋禮 柯文哲：禮品太好

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

雙北疫情緊張，又逢昨日璨樹颱風來襲，台北市內湖區東湖里長發放中秋禮品，吸引民眾一早從街口排到街尾，台北市長柯文哲今在防疫記者會上被問及此類活動市府是否進行管制，柯文哲表示，聽說里長的「禮品太好」，所以人太多，重點不是大排長龍，而是要保持一定的社交距離

台北市內湖區東湖里長發放一串衛生紙和一罐方塊酥，民眾一早從街口排到街尾，這還只是一小部分人，里長說，經費來源是市府，因為疫情沒法辦活動，乾脆準備禮物來當作中秋禮回饋里民。

民眾領中秋禮，市府是否管制排隊人潮，柯文哲表示，聽說里長的禮品太好，所以人太多，但重點不是大排長龍，重點是保持一定的社交距離，現在所有民眾都知道不要群聚，剩下就是憑個人的常識去控制就好。

社交距離 柯文哲 北市

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