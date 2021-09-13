貢寮慶中秋 宅在家、吃美食、直播抽大獎

一年一度的中秋節將近，貢寮區公所每年都會舉辦中秋聯歡晚會，今年受疫情影響，所以貢寮區公所就轉型推出「中秋宅在家、吃美食、抽大獎」活動，今(13)日在公所直播抽獎，要讓區內民眾在中秋節時在家聚餐團圓，減少外出群聚風險，並相挺區內餐廳業者。

貢寮區公所此次媒合區內知名餐廳，共同推出近兩百份，每份價值2000元的平安外帶餐和6台平板電腦，今天也在公所進行直播抽獎活動，邀請來市議員林裔綺和里長等多人進行抽獎，要讓中獎者於中秋佳節期間宅在家，與家人團聚並享用貢寮在地美食。

貢寮區長鍾耀磊表示，今年因為疫情的關係，沒有辦法辦理中秋晚會，所以這一次結合餐廳業者，也是給餐廳業者鼓勵，推出了「中秋宅在家、吃美食、抽大獎」活動，活動參與的情況非常踴躍，也呼籲得獎的民眾，公所將會聯繫進行取餐相關程序。

除了平安外帶餐，貢寮區公所更加碼抽好禮，除了直播抽出6台平版，現在開始到9月20日前推出「臉書抽平板」活動，不限戶籍，只要到貢寮區公所臉書完成按讚、分享、留言3步驟，還有機會再得到知名平板，總共6台，想要的民眾手腳可要快。