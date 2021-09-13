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北市精準疫調！柯文哲爆曾有確診者去摩鐵「太太在不敢招供」

長輩動起來 汐止秀山巷弄長照站熱鬧開幕

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區秀山社區關懷據點暨巷弄長照站熱鬧開幕，長輩們還秀一段太鼓表演，現場活力十足。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區秀山社區關懷據點暨巷弄長照站熱鬧開幕，長輩們還秀一段太鼓表演，現場活力十足。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間，長輩們在家悶好久，為了讓老人家多走出來動一動更健康，今(13)日汐止區的秀山社區關懷據點暨巷弄長照站熱鬧開幕，當天除了動健康，長輩們還秀一段太鼓表演，現場活力十足。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝指出，成立秀山巷弄關懷站是希望有更多的長輩能夠參與，因為，許多長輩宅在家裡沒什麼活動，所以，希望透過巷弄長照站讓長輩走出來動一動學習更多的東西，交朋友也好、運動、玩遊戲也好，能夠在這樣的一個活動裡面不要失智，因為，要預防的就是他們的失智跟失能，活的更健康，在地老化、樂活老化。

未來一到五，早上、下午都會安排不同的課程，當然，疫情期間也配合做好防疫規定，招收15名學員，帶著長輩健康樂活，尤其受到疫情影響，長輩們悶在家好久，透過關懷站開張，鼓勵他們多走出來動一動更健康。長輩說，孩子都大了平常上班工作，在家沒有伴，來這裡都很快樂，而且也很健康。

新北市議員廖先翔表示，銀髮俱樂部、社區關懷據點是新北市政府這幾年來推動的政策，讓長者在社區就有一個很好的場所可以運動交朋友，對長輩的身心健康都有很大的幫助，過去幾個月因為疫情的關係，許多活動都停擺，現在疫情慢慢降溫，雖然病毒可怕，但只要做好防疫原則跟規範，也鼓勵長輩多多出來據點走走動一動，讓身體有更強的抵抗力，對健康更有幫助。

汐止區長陳健民指出，這是仁愛路新的一個關懷據點，希望透過巷弄關懷站讓長者在社會的參與、身心健康的促進都有幫助，鄰近的長輩如果有空都可以出來參加，透過課程參與可以跳脫失能、失智、失依等，鼓勵長輩多走出來。

汐止 長照

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