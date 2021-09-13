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北市精準疫調！柯文哲爆曾有確診者去摩鐵「太太在不敢招供」

天愛扶輪社捐專車 日送北海岸300獨老餐更便捷

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
台北天愛扶輪社捐贈一部公益服務專車給新生活促進會，讓每日的送餐更便捷。 圖／紅樹林有線電視提供
台北天愛扶輪社捐贈一部公益服務專車給新生活促進會，讓每日的送餐更便捷。 圖／紅樹林有線電視提供

服務項目擴及獨老、兒少、身障等族群的新生活促進會，北海岸的關懷獨居老人每天的送餐服務要300餐，沒有足夠的送餐專車讓協會送餐受到限制，因此，台北天愛扶輪社捐贈一部公益服務專車給新生活促進會，讓每日的送餐更便捷。

台北天愛扶輪社社長紀淵文說，北海岸地區不少地方都深入山區，加上新生活促進會送餐的志工以婦女居多，因此考量到女性駕駛的需求便利性，台北天愛扶輪社捐增一部機動性高、便利載運餐食的公益服務專車，讓志工送餐更得心應手。

新生活促進會創辦人羅素如指出，北海岸的公益服務任務相當多，範圍擴及淡水、三芝、石門、金山，可以說是相當的遼闊，現在在台北天愛扶輪社捐增下，多了一部生力軍，讓公益服務任務執行起來更順利，更加有機會可以照顧到更多需要幫助的民眾。

捐贈儀式上，新生活促進會創辦人向台北天愛扶輪社介紹協會的服務項目，更播放了接受送餐的獨老致謝的溫馨影片，讓現場扶輪社的社員都相當感動，也期待未來能夠有更多的支持計畫與資源的挹注，讓北海岸的獨老、弱勢都有更好的生活品質，也讓新生活促進會的關懷服務可以走得更長更遠。

獨居老人 淡水 金山

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