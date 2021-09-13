雙溪中秋傳愛揪感心 志工手作蛋黃酥送獨居老人

一年一度的中秋節要到了，雙溪區老年人比例高，年輕人外出工作，無法陪伴著老人家，雙溪區公所舉辦中秋傳愛活動，邀請上林社區發展協會的志工們親手作蛋黃酥，利用每天下班時間，連續製作了5天，目前做了2千多顆，發送給區內的獨居長者，要讓獨居長者感受到社會的關懷。

雙溪區長藍瑞珉、上林里長簡德福和上林社區發展協會的理事長們就一起前往獨老家中探訪，並送上志工們親手作的蛋黃酥，以及一些生活物資和防疫物資，要讓長者在中秋佳節能夠吃到應景的月餅，也感受到他們並不孤獨，這也讓老人家都相當開心。

雙溪區藍瑞?表示，新冠肺炎對居民的生活造成很大的影響，雙溪區公所辦理中秋傳愛活動，藉由活動結合社區媽媽手作月餅，傳達雙溪的關懷給獨居長者，希望把雙溪的熱情發揚出去。

上林里長簡德福表示，這次的月餅是由上林社區發展協會的烹飪班結合當地的志工一起做中秋月餅，以後還可以結合山藥製作蛋黃酥，推廣在地的特色農產品，讓地方農產被更多人喜愛。

這次送獨老的蛋黃酥，是由烹飪班的志工們利用每天下班時間，大約6點到10點，連續製作了5天，目前做了2千多顆，區長前往獨老家中送禮，也讓長者感受到滿滿的過節氛圍，在月圓人團園的佳節，感受社會的溫馨。