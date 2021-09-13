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14支電塔包圍鄧公國小 地方爭取地下化

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
鄧公國小周圍，佇立著14支大大小小的電線杆，市議員蔡錦賢、立委洪孟楷會勘找放置變電箱的位置，解決問題。 圖／紅樹林有線電視提供
鄧公國小周圍，佇立著14支大大小小的電線杆，市議員蔡錦賢、立委洪孟楷會勘找放置變電箱的位置，解決問題。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小周圍，佇立著14支大大小小的電線杆，而大部份都是高五層樓的巨型電線鐵塔，這些電塔已經存三十多年，地方一直希望可以地下化，因此市議員蔡錦賢、立委洪孟楷也邀集台電等相關單位會勘，找放置變電箱的位置，解決問題。

學府里長林文成說，過去一直爭取將這14支巨型電塔，地下化，因為圍繞在鄧公國小周邊，擔心會影響到孩童學習環境，另外在水源街一段131巷的變電所也要室內化。

立委洪孟楷表示，這次會勘就是希望在鄧公國小學府路對面的公園預定地，未來在開闢公園時能夠把電塔地下化所需要設置的電箱遷移到這裡。

市議員蔡錦賢表示，為了解決困擾許久的問題，台電公司也多次跟校方及里長協調，有了初步計畫，決定要將鄧公國小周邊14座電桿地下化，在市府公園預定地，未來開闢時，保留兩處公用設施帶，給台電配置電箱。

對此市府城鄉局表示，這塊公園預定地正在進行都市計劃公共設施專案通盤解編作業，預計最快在2年之後審議完成，到時才能夠進行電杆地下化工程作業。

淡水

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