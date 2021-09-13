新北汐止大同路公辦都更案通過 興建2棟15層大樓

新北市汐止大同路二段公辦都更案9月6日經新北市都更及爭議處理審議會第25次會議審議通過。該案面積為4436平方公尺，現階段幾乎都是2到5層樓的老舊建築，還有許多占用公有地情形，市府將改建為2棟地上15層、地下4層的大樓，全案預計2024年底完工。而有民代認為，該處開工後，原址的大同停車場將消失，希望市府說明；都更處回應，大同停車場本就是臨時性停車場，當初是為了等待都更案啟動才闢建。

汐止大同路二段272巷這塊地有86%是公有地，其中76%是市有地、10%國有地，14%為民眾私有地，不過早期有許多民眾占用公有土地，興建地上物，後來才向市府繳付租金。經過多年，該區房屋、環境變得破舊窳陋，市府決定執行公辦都更。

經過財政局與都更處的努力，該案在2016年完成招商，2019年2月15日申請報核，經過2次專案小組審議，在9日審核通過，預計明年開工，2024年底完工。

新北市都更處事業科長鄧涵瑛表示，這個公辦都更案會將原有2至5樓房屋改建為2棟地上15層地下4層建築物，其中1、2樓會由設置托老中心，並規畫4高過公尺人行步道，建物後方還會設置700平方公尺的公共廣場。

鄧涵瑛指出，這塊地原有一些屋主占用的是公有地，在都更後無法換回與原本相同大小的房子，所以該案執行時曾有些反彈，不過這些屋主最後仍都妥協，簽屬同意書。市府也答應依照「佔有他人之舊違章建築戶之獎勵」條款，補償一定比例的空間給予原屋主。

鄧涵瑛表示，以往政府辦理都更時，經常遇到阻礙，所以希望藉由公辦都更成為帶動地方發展的領頭羊角色，當新成屋蓋好後，能吸引周邊老宅屋主增加都更意願，逐步改善城市風貌。

新北市議員廖先翔指出，都更對城市發展一定是好的，但與此同時也該顧及民眾權益，該址現有一塊大同平面停車場，市府應向市民說明，都更後的停車問題要怎麼解決？另外此案是要做青年住宅還是社會住宅也應與民眾溝通、討論。