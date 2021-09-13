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新北送數百個幼兒玩具到集中檢疫所 孩子興奮玩到睡著

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
孩子收到市府贈送的玩具後，玩到睡在地上，模樣逗趣又可愛。圖／新北市社會局提供
孩子收到市府贈送的玩具後，玩到睡在地上，模樣逗趣又可愛。圖／新北市社會局提供

板橋某幼兒園發生群聚，有近百位幼兒及家長被送到防疫旅館集中檢疫，新北市政府考量幼兒長時間在旅館房間內活動，不能外出，決定透過新北市玩具銀行分送玩具到防疫旅館，有母親收到玩具後，開心地在社群媒體分享，還有小朋友玩到晚上11點還不肯上床睡覺，直接趴在軌道車上睡著，令旁人直呼太可愛。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，日前接獲新北市社會局、衛生局告知孩子缺乏玩具時，立刻動員20位連夜打包各式玩具，並依年齡層0至2歲、3至6歲、7至12歲分開打包，每份至少都有3件玩具，6歲以下還有社會局提供的育兒寶貝袋玩具組合，由2輛行動玩具車分送到深坑、淡水、板橋等防疫旅館，共送出120份，13日會再加送42份，另市府也會派員將玩具送給住在外縣市集中檢疫所的孩童。

板橋某幼兒園主任表示，許多爸媽收到玩具後，以為這只是市府借給孩子玩的，在獲悉這些玩具全都是贈送的時候，紛紛表示太貼心。

主任說，有小朋友收到玩具，立刻拆開，擺在床上；也有媽媽PO出孩子玩到不肯睡覺，直接擺平在軌道車上的逗趣畫面。

主任表示，由於幼兒園的孩子是3至6歲，這次爆發群聚，許多幼兒和家長在第一時間就被送隔離，倉促間都沒有帶到玩具，但這個年齡層的孩子，還是處於遊戲學習的階段，因此非常感謝市府贈送這些玩具，讓小朋友在隔離檢疫期間，能在集中檢疫所內開心過生活。

孩子收到禮物後，開心地在床上與玩具拍照。圖／新北市社會局提供
孩子收到禮物後，開心地在床上與玩具拍照。圖／新北市社會局提供

幼兒園 防疫旅館

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