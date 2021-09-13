東三水街市場打造386公尺塗鴉牆 民眾驚呼：跟以前不同

台北市萬華區「東三水街市場塗鴉彩繪藝術長廊計畫」，今舉辦記者會邀請6組共5位國際塗鴉藝術家，塗鴉彩繪商家鐵門共180面，創作總面積為2公尺高，總長共386公尺，以數幅巨型藝術作品呈現。周邊居民表示，塗鴉很漂亮，跟之前黑黑暗暗的差很多，以後會想常常來。主辦單位表示，選在疫情降為二級的7月27日開始進場創作，更是希望為近幾個月來被疫情影響最大的萬華區，帶來一些正向的動力。

唐豐藝術中心總監林怡君表示，從市場內每一間店家自動自發挽起袖子清洗自家門面，甚至重新油漆自己的鐵門，選在疫情降為二級的7月27日開始進場創作，更是希望為近幾個月來被疫情影響最大的萬華區，帶來一些正向的動力。

城市記號創意行銷創辦人鄭子靖表示，此次願景是希望將周邊景點「剝皮寮歷史街區」、「西本願寺」、「西門紅樓」、 「台北市電影主題公園」、「龍山寺」、「艋舺公園」與「東三水街市場」連成，萬華區獨有的步行觀光行程，促進萬華觀光。

台北市副市長黃珊珊表示，萬華從四個月前到現在恍如隔世，謝謝五位很棒藝術家，這是非常靠技術呈現的作畫方式，在還沒完成塗鴉的時候都看不懂，但拿相機就能發現立體藝術。許多人以前沒想把塗鴉融入生活空間藝術化，這次攤商把鐵門貢獻出來，讓公共空間生活化，現在市府正在規劃下一個可以塗鴉的市場，很感謝藝術家們愛台灣。

五位藝術家的創作風格都各有千秋。香港藝術家SINIC用拼貼搭配寫實風格，呈現夏日水果、早稻結穗，端午到來、海產漁獲，以及市場車水馬龍後，太陽徐徐落下，點點的螢火蟲隨著夜幕一同降臨。

荷蘭藝術家FLEKS及西班牙藝術家ORBITA用多元明亮的色彩，將塗鴉文字融入他們精心打造，結合過去、未來，東西方文化交錯的台灣風景人文中，甚至將華人重視的風水，也併入在其創作內。