大型寵物平日也能搭捷運！北捷周三起擴大路線及時段

過去飼養大型寵物的民眾，僅能在假日於捷運淡水信義線26個車站出入，十分不便，經檢討作業及考量民眾心聲後，台北捷運自9月15日（本周三）起，除了文湖線、環狀線及部份車站外，擴大開放大型寵物車進出捷運系統，讓民眾能更方便帶著家中毛小孩搭乘捷運。

北捷指出，原本大型寵物車僅限於假日進出紅線26個車站（台北車站及大安站除外），自本周三起，擴大開放大型寵物車（尺寸長、寬、高總和介於176至210公分，僅計算座艙本體尺寸，不含支架及輪子）進出捷運站，開放時間為「假日全天」，以及「平日上午10時至下午4時」。

考量到文湖線及環狀線為中運量系統，車廂空間及走道不如高運量電聯車寬敞，因此，中運量系統比照自行車上捷運，並不開放大型寵物車上捷運；另台北車站、忠孝新生站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放外，其餘各車站均開放。

北捷說明，想要帶著毛小孩搭乘捷運的民眾，推大型寵物車進閘門前，先在詢問處購買1張「攜帶寵物車單程票」，每張80元，且人車合一、不限距離；搭捷運時，僅限開放時段及車站進入，「限停第一節及最後一節車廂」，不得占用無障礙空間，並需依車站人員引導，經由公務門進出付費區。

至於中、小型寵物車（尺寸長、寬、高和175公分以下），民眾可比照一般隨身行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票。

北捷表示，雙北市有許多動物友善空間，如華山公園狗活動區、古亭河濱公園狗活動區、中和4號公園（823紀念公園）等，現場設置休憩座椅、狗便袋箱、繫狗柱等，想要前往華山公園狗活動區者，可搭乘板南線自善導寺1號出口出站，走路約5分鐘即可抵達。

前往古亭河濱公園者，可搭乘松山新店線或中和新蘆線至古亭站2號出口出站，沿著同安街直行到底過天橋，走路約10至15分鐘即可抵達；新北市中和4號公園，可搭乘中和新蘆線至永安市場站，徒步時間約5分鐘即可抵達。

北捷提醒，儘管疫情警戒降至二級，但捷運仍持續全時清消，營運時段車站清消頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則再次清消；另捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消，請民眾放心。