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北市大型重機停車月票 4處試辦6個月

中央社 / 台北13日電

北市停管處表示，

試辦大型重型機車停車月票，9月起在福林公園、萬興國小、玉成公園及玉成國小等4處地下停車場試辦6個月，車輛只能停專用格位，否則將取消資格。

台北市停車管理工程處表示，經觀察大型重型機車購買停車月票數量日益增加，故規劃販售大型重型機車月票，自9月起於福林公園、萬興國小、玉成公園及玉成國小等4處地下停車場試辦6個月，售價為全日月票半價。

停管處提醒，購買大型重型機車月票的車主，車輛僅能停放於「大型重型機車專用格位」，不得停放汽車格位及大型重型機車優先格位，如發現有未依規定停放將開勸導單，達3次會取消民眾購買重型機車月票資格。

停管處指出，目前公有停車場月票已全面採抽籤購票，並提供線上支付方式購票，目前共有悠遊付等13家支付業者可供使用，想線上購票的民眾請於月票抽籤當月19日前綁定智慧支付，中籤後即可透過中籤簡訊直接付款購票。

此外，中秋節連續假期，為維持北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費之路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，配合各商圈營運時間仍維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費。

停管處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場）也照常收費。

停車場 北市 觀光景點

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