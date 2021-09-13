快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

台市景福宮捐贈客貨車 協助中山區運送防疫及關懷物資

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
台北市景福宮傳承土地公福澤佑民精神，特別拋磚引玉捐贈1輛價值70多萬的客貨車給台北市中山區公所，希望造福更多民眾。記者許玉娟／攝影
台北市景福宮傳承土地公福澤佑民精神，特別拋磚引玉捐贈1輛價值70多萬的客貨車給台北市中山區公所，希望造福更多民眾。記者許玉娟／攝影

財團法人台北市景福宮以實際行動協助防疫，上周捐贈一輛客貨車給台北市中山區公所作為運送防疫及關懷物資整備之用，由中山區區長李美麗代表接受，期許善用客貨車提供更即時服務，回報景福宮熱心善舉，共同打造平安、健康幸福城市。

景福宮董事長翁清標表示，台北市景福宮至今已有一百多年歷史，供奉土地公「福德正神」，香火鼎盛，參拜信眾絡繹不絕，愛心不落人後，歷年來除了濟助弱勢團體白米、急難救助賑災捐款、提供各校清寒學生獎勵助學金外，也響應市府協助推動「以米代金」、「金銀紙錢集中焚燒」等各項政策。

景福宮總幹事陳萬生說，中山區公所公務車年久失修，再加上該車為手排車，較少人會開，運送效能相對低，運送物資經常須耗費相當多時間，造成事倍功半，尤其中山區防疫旅館高達28家，公所每天要配給防疫旅館或里辦公室的防疫包與防疫物資數量可觀。

他強調，台北市景福宮傳承土地公福澤佑民精神，特別拋磚引玉捐贈1輛價值70多萬的客貨車給台北市中山區公所，希望提升中山區防疫及關懷物資整備效能，造福更多民眾。

中山區區長李美麗指出，有了新的公務車，能讓更多同仁一起協助分擔物資配送作業，提高運送速度，並降低部分同仁工作量，發揮防疫最大效益。

台市景福宮董事長翁清標(右)與總幹事陳萬生(左)捐贈一輛客貨車給台北市中山區公所作為運送防疫及關懷物資整備之用，由區長李美麗(中)代表接受。記者許玉娟／攝影
台市景福宮董事長翁清標(右)與總幹事陳萬生(左)捐贈一輛客貨車給台北市中山區公所作為運送防疫及關懷物資整備之用，由區長李美麗(中)代表接受。記者許玉娟／攝影

北市 土地公 防疫旅館

延伸閱讀

周三開議 新黨黨團訴求自購疫苗3議題要柯文哲專案報告

全教總呼籲政府應提供有薪的防疫照顧假

學校因疫實施預防性停課 全教總：應給家長有薪照顧假

質疑消化防疫簡訊預算亂發 藍委：到底A了人民多少錢？

相關新聞

大型寵物平日也能搭捷運！北捷周三起擴大路線及時段

過去飼養大型寵物的民眾，僅能在假日於捷運淡水信義線26個車站出入，十分不便，經檢討作業及考量民眾心聲後，台北捷運自9月1...

用熱情燃燒整個台灣 做夢狂人蔡聰明

巨大的佛手花車上，夢想社區文教發展基金會創辦人蔡聰明昂首站立，一身慶典服飾，身旁的侯友宜市長則滿身珠串，兩人將象徵平安的彩色佛珠拋向人群。

新北送數百個幼兒玩具到集中檢疫所 孩子興奮玩到睡著

板橋某幼兒園發生群聚，有近百位幼兒及家長被送到防疫旅館集中檢疫，新北市政府考量幼兒長時間在旅館房間內活動，不能外出，決定...

東三水街市場打造386公尺塗鴉牆 民眾驚呼：跟以前不同

台北市萬華區「東三水街市場塗鴉彩繪藝術長廊計畫」，今舉辦記者會邀請6組共5位國際塗鴉藝術家，塗鴉彩繪商家鐵門共180面，...

新泰塭仔圳重劃補償金 新北市要再發10億

新北市新泰塭仔圳重劃區第二區規定12月底前要完成拆遷，市府將會發放補償，目前首批地上物補償費已有84%業者領取，僅剩16...

新北訪視總統教育獎得主 50歲帕奧國手持續發光

新北市配合教育部2018年規畫訪視總統教育獎得主後續發展，近期陸續訪視前年獲獎者，有腦麻學生考上台大、自願在腦麻協會工讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。