台市景福宮捐贈客貨車 協助中山區運送防疫及關懷物資

財團法人台北市景福宮以實際行動協助防疫，上周捐贈一輛客貨車給台北市中山區公所作為運送防疫及關懷物資整備之用，由中山區區長李美麗代表接受，期許善用客貨車提供更即時服務，回報景福宮熱心善舉，共同打造平安、健康幸福城市。

景福宮董事長翁清標表示，台北市景福宮至今已有一百多年歷史，供奉土地公「福德正神」，香火鼎盛，參拜信眾絡繹不絕，愛心不落人後，歷年來除了濟助弱勢團體白米、急難救助賑災捐款、提供各校清寒學生獎勵助學金外，也響應市府協助推動「以米代金」、「金銀紙錢集中焚燒」等各項政策。

景福宮總幹事陳萬生說，中山區公所公務車年久失修，再加上該車為手排車，較少人會開，運送效能相對低，運送物資經常須耗費相當多時間，造成事倍功半，尤其中山區防疫旅館高達28家，公所每天要配給防疫旅館或里辦公室的防疫包與防疫物資數量可觀。

他強調，台北市景福宮傳承土地公福澤佑民精神，特別拋磚引玉捐贈1輛價值70多萬的客貨車給台北市中山區公所，希望提升中山區防疫及關懷物資整備效能，造福更多民眾。