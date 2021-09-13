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板橋某社區感染專案進駐接種 住戶表達感謝

中央社 / 新北13日電

受板橋某幼兒園群聚引發某社區大樓感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），除B棟住戶送集中檢疫，中央今天專案進駐為A棟住戶接種。社區主委對中央和市府協助表達感謝。

由於幼兒園群聚屬最早在印度發現的Delta變種病毒，當爆發社區感染時，市府配合中央防疫將有染疫個案的B棟住戶全數送集中檢疫，但A棟住戶僅自主健康管理，為進一步擴大防疫，中央今天指派醫護進駐為住戶施打疫苗

衛福部醫福會執行長王必勝今天到場關心疫苗接種情形並表示，社區大樓為疫情熱區，民眾在自主管理期間不方便前往醫療院所，因此設置疫苗接種站提供服務，由於沒有採行預約制或事先造冊，屬於臨時通知，有意願施打的住戶都可以前往接種。

王必勝表示，符合未曾接種過第1劑COVID-19疫苗、18歲以上民眾、現場無發燒等症狀的住戶，都可以自願施打疫苗，以目前全國疫苗涵蓋率48%估算，這次接種共約準備300劑疫苗供施打。

新北市副市長劉和然及衛生局長陳潤秋也到場慰問醫護人員辛勞。劉和然表示，謝謝中央在大家的建議來大樓施打疫苗，這對住戶是很重要的事。

他表示，中央提供疫苗數量是300劑，今天一定要打到完，有些人是在上班，晚上可能比較多人，若疫苗劑數不夠，會馬上向中央反映。B棟住戶集中檢疫期滿後也應要施打疫苗，市府將會和中央繼續溝通。

社區管委會王姓主委表示，300劑疫苗應該夠，本來住戶中就有蠻多人接種過第1劑。至於疫情造成住戶不安的問題，她表示，住戶有憂慮，才會把自己保護好，她也代表社區感謝中央和市府的安排和協助，讓住戶能安心，也感謝各界關心。

衛生局表示，A棟住戶有473人匡列為自主健康管理對象，中央以專案方式指派醫療團隊進駐社區在一樓大廳設置接種站，提供服務的時間分為今天上午10時至下午1時，以及晚間8時至10時。

疫苗 衛生局

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