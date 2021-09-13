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新泰塭仔圳重劃補償金 新北市要再發10億

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市地政局將於14、15日再發放10億7900萬補償金，約有728人可領取。圖／新北市地政局提供
新北市地政局將於14、15日再發放10億7900萬補償金，約有728人可領取。圖／新北市地政局提供

新北市新泰塭仔圳重劃區第二區規定12月底前要完成拆遷，市府將會發放補償，目前首批地上物補償費已有84%業者領取，僅剩16%未領取，新北地政局將於14、15日在新莊區公所進行第二批補償發放，預計總發放金額為10億7900萬、728人可領取。

新泰塭仔圳重劃案如火如荼施工中，為了要拆除工廠，市府也提供補償費用讓民眾領取，其中第一區業者已發了3批補償費及救濟金，共達60多億元，第二區也開始發放。

新北市地政局近日開始執行第二區的補償費發放作業，結果首批地上物補償費就發出了84%，隨著異議複估陸續完成，市府決定在14、15日在新莊區公所再進行第二批補償費發放。

地政局預估，此次發放總金額約10億7900萬，共計728人可領取，因應疫情，此次發放採多區分流「一條龍式」，並嚴格管制進出，僅開放可領取者進場。也民眾依照公文指定時段前往，避免久候。

業者陳先生表示，他理解塭仔圳重劃勢在必行，自己也是違章工廠，現在要被拆遷其實沒什麼話好說，能領到補償金就已滿足。

地政局補充，第二區自動搬遷期限為12月31日，請建物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離，完成斷水斷電及戶籍遷出登記，若逾期未騰空搬離者，將不能領取自動搬遷獎金。

疫情 補償金

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