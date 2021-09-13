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新北訪視總統教育獎得主 50歲帕奧國手持續發光

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
呂豐和沒有因小兒麻痺放棄運動夢，在1992年成為帕奧國手，也曾拿下過亞帕運金牌，同時也是輪椅現代舞表演者，1年間會到新北多處地方義演。圖／新北教育局提供
呂豐和沒有因小兒麻痺放棄運動夢，在1992年成為帕奧國手，也曾拿下過亞帕運金牌，同時也是輪椅現代舞表演者，1年間會到新北多處地方義演。圖／新北教育局提供

新北市配合教育部2018年規畫訪視總統教育獎得主後續發展，近期陸續訪視前年獲獎者，有腦麻學生考上台大、自願在腦麻協會工讀，當中還有名高齡50歲的學生呂豐和，他過去是帕奧國手，除持續參加輪椅競速比賽外，還轉戰輪椅現代舞，在新北各地進行義演。

呂豐和目前是台北海洋科大社工系學生，他出生時6個月被發現小兒麻痺，行走不便，後因接觸到台北市振興醫院從事物理治療工作的老師武而謨，接觸到輪椅競速，並在1992年成為帕奧國手，1994年拿到亞帕運輪椅競速400公尺金牌。

雖然已經年過半百，但呂豐和不斷學習，除參加各式輪椅運動比賽外，還成為輪椅現代舞好手，他表示，自己獲得的太多，只能把握時間做志工，深怕自己為社會付出的不夠。和他一起做志工的海洋大學主任蔡絢麗認為，呂豐和向來二話不說，就算要到較偏遠的山區如烏來區也沒有怨言，是自己教過最正向又多才多藝的學生，1年間可以到新北各地義演或服務十餘場。

呂豐和也在自己臉書分享這次訪視過程，被問到拿到總統教育獎後的差別，他說，得獎前是表演、分享，得獎後也是一樣表演、分享，與訪視人員相談甚歡，原本半小時訪視一聊超過2小時。

另外，同樣在前年獲得總統教育獎，患有腦麻的廖曼婷與吳承嶸如今都在各自領域為社會奉獻，廖曼婷感念九年級老師蔡秀蘭的鼓勵，讓他在國中時奮發向上，一路考上公立高中、台大，目前在台大學生輔諮中心擔任社工師，協助其他遇到困境的學生。

吳承嶸則就讀於屏東大學，他自發性到中華民國腦性痲痹協會工讀，立志要成為患者們的心理師。他表示，小學媽媽因病成植物人，爸爸則在外地工作，是新埔國小老師顏巧怡和辜郁晴陪著他複習、復健，就像看待自己親生小孩般照顧他，讓他擁有正向的人生觀，未來會更加努力不會浪費師長的期許。

總統教育獎得主吳承嶸（左）在小學受到新埔國小老師顏巧怡（右）照顧，至今仍維持良好師生情。圖／新北教育局提供
總統教育獎得主吳承嶸（左）在小學受到新埔國小老師顏巧怡（右）照顧，至今仍維持良好師生情。圖／新北教育局提供
廖曼婷（右2）克服腦麻，從國中時苦讀考上台大，現在則擔任社工師，在台大替遇到困境的學生度過難關。圖／新北教育局提供
廖曼婷（右2）克服腦麻，從國中時苦讀考上台大，現在則擔任社工師，在台大替遇到困境的學生度過難關。圖／新北教育局提供

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