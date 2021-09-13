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長照家庭筆記心情故事 「我的移工家人」線上開展

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
「我的移工家人」線上展覽系列活動，記錄長照家庭心情故事。圖/主辦單位提供
「我的移工家人」線上展覽系列活動，記錄長照家庭心情故事。圖/主辦單位提供

長期照顧是一條漫漫長路，家人與移工是家中主要的照顧者。台北市勞動力重建運用處舉辦首次「我的移工家人」線上展11日開展，活動結合講座與工作坊，讓民眾認識長照之路需必備的正確觀念與知識，並理解長期照顧者心路歷程。

展覽首日由台北市政府勞動局局長陳信瑜揭開序幕，並邀請李牧宜及廖雲章分享長照家庭與移工協力支持的經驗。活動亦結合詩作散文創作合輯「他方的獨處練習」新書朗讀，聆聽作者側寫與移工夥伴相處的心境。

陳信瑜表示，從首獎散文作品《手尾錢》、詩文作品《關於一些香草及其他》中能感受整個台灣因移工的到來所產生的互動與影響；移工創作者Ari Lestari也將現身開幕活動，娓娓道來她愛上台北的理由。

12日的展覽則邀請知名作家張曼娟老師透過照顧者觀點分享與移工夥伴的相處，同時細說長照的甘苦，為系列活動揭開序幕。更多精彩活動還有19日、10月3日夢想城鄉營造協會的心靈圖卡工作坊； 25 日由王麗蘭老師講授異國文化與生活差異；10月2日榮獲110年度全國優秀移工SUKADI SULADTRI會聊聊她在台灣工作13年的實務照顧經歷。

主辦單位指出，活動皆採線上辦理，歡迎民眾踴躍參與，宅在家防疫又能充實照護知識。線上參觀報名詳情請搜尋「我的移工家人線上展」，活動網址https://www.ltcfamilynotes.com/

展覽活動邀請李牧宜(左)與她的移工家人賈娜(右)參與並分享長期照顧者心路歷程。圖/主辦單位提供
展覽活動邀請李牧宜(左)與她的移工家人賈娜(右)參與並分享長期照顧者心路歷程。圖/主辦單位提供

移工 長照

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