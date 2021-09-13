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北市產科醫生贈防疫裝備 護偏鄉幼兒健康

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
「林思宏X5醫師慈善基金會」致贈一批防疫設備給台東關山幼兒園。記者施鴻基／攝影
「林思宏X5醫師慈善基金會」致贈一批防疫設備給台東關山幼兒園。記者施鴻基／攝影

Delta變異株來勢洶洶，12歲以下學生卻無疫苗可打，台北市產科醫師林思宏寄送一批防飛沫型隔離面罩給偏鄉幼兒園教師們，希望至少可減少教師和幼兒上課互動時的飛沫接觸。

9月初新北市爆發幼兒園感染，有9名幼童、老師、家長染疫確診，感染源仍待確認，時值開學期間，再度引發恐慌。「林思宏X5醫師慈善基金會」創辦人林思宏在事件發生後，馬上聯繫東部友人詢問當地幼兒園防疫裝備需求，因先前國外曾發生病毒經由結膜入侵病例，他購買一批具有護目及防飛沫功能的面罩，也加碼選購有聲童書，一併寄送到關山送給幼兒園學童。

林思宏表示，幼童服務是基金會成立宗旨之一，從疫情爆發至今，幼童在目前也沒有適合的疫苗可以打，只能盡量隔絕病毒侵襲機會，打造安全的學習環境。

關山義消分隊長周福安受林思宏委託送愛任務，將防護型面罩及童書分別送到關山鎮立幼兒園和私立鴻德幼兒園。

鎮立幼兒園長王偵伊表示，學校防疫不敢大意，教室和教具都會不定時消毒。這次獲贈的防護型面罩除外型美觀，且防護效果好，就算是戴眼鏡的教師也能輕鬆使用。小朋友一拿到圖文並茂的童書也馬上翻閱。

鴻德幼兒園長彭瑞寶說，小朋友偶爾會跟教師親近，有面罩隔離，至少可避免師生交叉感染。面罩將分發給幼兒園和安親班教師使用，期盼健康度過疫情。

「林思宏X5醫師慈善基金會」致贈一批防疫設備給台東關山幼兒園。記者施鴻基／攝影
「林思宏X5醫師慈善基金會」致贈一批防疫設備給台東關山幼兒園。記者施鴻基／攝影

幼兒園 童書

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