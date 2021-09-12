颱風璨樹遠離 北市開放紅黃線停車至9月13日上午7時

颱風璨樹逐漸遠離台灣，台北市長柯文哲今晚裁示，災害應變中心降為強化三級開設，河濱疏散門及越堤坡道將於晚間10時前完成開啟，路邊紅黃線停車維持到明天上午7時。

柯文哲今天晚間召開台北市璨樹颱風災害應變中心第4次工作會報，市府統計，截至晚間7時為止，颱風共造成130件災情，其中26件尚在處理中，以路樹傾倒及電梯停電為大宗，占比60%；區域分布最多則在士林區及北投區，占30%。

柯文哲聽取簡報後，詢問路邊停車以及水門開啟時間。工務局水利處表示，河濱疏散門及越堤坡道於今晚9時開始開放、10時前開放完畢；交通局指出，路邊紅黃線停車將維持到明天上午7時，之後恢復管制。

柯文哲最後裁示，這次颱風沒有造成什麼災害，明天恢復正常工作，災害應變變中心從一級開設降為強化三級開設，並要研議視訊的統合指揮方式，參考國外做法，於下次測試。

此外，交通局表示，明天起公車、小型復康巴士恢復正常營運，藍色水路待碼頭相關設施確認安全無虞後開始提供服務，YouBike微笑單車自明天上午5時起恢復正常營運。