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邁第2個5年 蔡炳坤：影視音學校將與北流北藝產學合作
過去曾遭質疑招生績效差的台北市影視音實驗教育機構，最近通過教育局審查，邁入第二個五年計畫。台北市副市長蔡炳坤今天在臉書表示，接下來的影視音實驗學校辦學前進的道路不再孤單，包括台北流行音樂中心、台北表演藝術中心兩個行政法人，將適時提供產學合作，再加上台北市電影委員會的見學實習資源，多法人共同辦學的夢想終於實現。
蔡炳坤今天在臉書提到，「走過泥濘的道路，才會留下深刻的足跡」，這是台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，TMS）歷史的一刻！
蔡炳坤說，在小野校長（文基會董事長）的用心帶領下，TMS(台北市影視音實驗教育機構)走過草創初期的艱辛，雖然遇到許多困難，關關難過關關過，始終堅持的是給孩子們一個希望的未來。迄今三屆畢業生無論升學或就業，都有亮眼的表現，令人備感欣慰。
蔡炳坤說，TMS(台北市影視音實驗教育機構)通過了第二個5年計畫的實驗教育，前進的道路不再孤單，台北流行音樂中心、台北表演藝術中心兩個行政法人將適時提供產學合作，恰似天降甘霖般注入活水，再加上臺北市電影委員會的見學實習資源，多法人共同辦學的夢想終於實現。
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