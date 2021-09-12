法鼓山首度雲端授戒 近700海內外民眾踏上學佛之路
法鼓山僧團今年首度透過網路舉辦「祈福皈依大典」，今天下午透過溫馨的期勉，隆重的儀式，讓近700名海內外與會民眾，誓願以三皈五戒為起點，踏上利他為第一的學佛之路。
法鼓山方丈和尚果暉法師在寬字、宏字輩皈依信眾接受開示、正授三皈五戒後，恭喜三寶弟子們都能得到護法善神的保佑和護持。
果暉法師期勉眾人記得佛教徒的責任和義務，提昇人的品質，建設人間淨土，實踐用佛法來感化自己的身口意，以利益他人來成長自己。祝福人人都能以慈悲心待人，時時有平安；以智慧心安己，處處得自在。
弘化院監院常雲法師說，看似簡潔隆重的線上皈依，籌備並不容易，尤其典禮之前，全體都要先完成兩次互動測試、演練行儀，其中有80多歲的長者，主動花幾個小時和義工學連線，讓人感受到每個完成皈依的民眾，都是虔心誠願想成為修學佛法的三寶弟子。
住在新北市新莊區的林毓軒全家5人都皈依，在家養病的媽媽也能線上參加如願。她說，6年前一件放不下的心事，接引她參加大悲心水陸法會，當時就被慈悲平等、隨喜護持的雲端祈福深深打動。聖嚴法師生活化、不迷信的智慧開導，全家人都認同，於是決定一起皈依，希望助人的力量，能夠不斷地流轉。
法鼓山表示，線上皈依的便利性，讓海外共11個國家、地區的民眾參與大典，正式向佛菩薩註冊，開始學佛。期盼皈依三寶的民眾，在學佛的菩薩道上時時回到初發心，啟動善的心念，淨化自己、淨化社會。
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