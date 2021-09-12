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潘忠政邀請陳學聖分享環保之路 陳學聖：藍營沒人重視

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨天晚上，在藻礁學公民學堂邀請了，前國民黨立委陳學聖談他從政的環保獨行之路。記者翁唯真／翻攝
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨天晚上，在藻礁學公民學堂邀請了，前國民黨立委陳學聖談他從政的環保獨行之路。記者翁唯真／翻攝

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨天晚上，在藻礁學公民學堂邀請了，前國民黨立委陳學聖談他從政的環保獨行之路，陳學聖分享了他從當記者到立委，所遇到的台北市垃圾大戰，再到核電廠及藻礁等議題，他表示，藻礁公投結果會如何，民眾會不會透過選票表達對政黨的不信任。

潘忠政表示，台灣的環保、文教一直都被犧牲，兩人因守護觀音大堀結識，2016年第一次至中油抗議，陳委員跳出來幫我們創造和政府的對話機會，與當時的農委會主委陳吉仲接觸，並認為有機會保留藻礁，因此決定一起去現勘，並看到了粉紅藻礁跟生態。

陳學聖指出，與潘忠政認識13年，對於堅持走環保的人，內心的崇高的理想是不會改變的。但也提到，藍營一直都沒有人重視環保這個議題，然而環保要成功，需要時間的考驗，當初他不斷努力的關注環保議題，卻導致跟政黨疏離，年輕一輩想效仿，但黨內沒有支持，就算去為環保團體發聲，也得不到選票，因此沒有人敢進行。

陳學聖進一步表示，當初應該要給藻礁公平的機會，成為暫定自然地景，然而提出申請後，卻沒審查，根本就是打定主意，中央和地方互推責任。

陳學聖說，趙少康以前也有許多環保的經驗，更當過環保署長，相信藻礁議題對他而言非難事，但值得注意的是，這次國民黨主席候選人朱立倫有提到環保的相關議題，這些路我都走過，假如他當選，我也會當他的朋友，讓藍營有更多關心環境的人出現。

陳學聖最後說明，這次藻礁公投結果會如何，慢慢疫情平靜下來，民眾會不會透過選票表達對政黨的不信任，這塊土地應是不分黨派，大家都要共同維護的。

陳學聖指出，值得注意的是，這次國民黨主席候選人有提到環保的相關議題，這些路我都走過，假如他當選，我也會當他的朋友，讓藍營有更多關心環境的人出現。記者翁唯真／翻攝
陳學聖指出，值得注意的是，這次國民黨主席候選人有提到環保的相關議題，這些路我都走過，假如他當選，我也會當他的朋友，讓藍營有更多關心環境的人出現。記者翁唯真／翻攝
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，台灣的環保、文教一直都被犧牲，兩人因守護觀音大堀結識，2016年第一次至中油抗議，陳委員跳出來幫我們創造和政府的對話機會。記者翁唯真／翻攝
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，台灣的環保、文教一直都被犧牲，兩人因守護觀音大堀結識，2016年第一次至中油抗議，陳委員跳出來幫我們創造和政府的對話機會。記者翁唯真／翻攝

藻礁 陳學聖 潘忠政

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