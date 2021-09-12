賞花也能用聽的 台北玫瑰園推出賞花語音導覽

賞花除了用眼睛看，也能用耳朵聽！因應疫情期間，為了服務更多遊園民眾，北市玫瑰園推出賞花語音導覽，挑出園內80種極具特色並附有故事性的品種，建置中英文語音及文字導覽資料庫，只要用手機掃描品種介紹插牌上的QR碼即可，北市公園處表示，目前在花海區、育種家區及五彩玫瑰區已有47種玫瑰的語音介紹。

北市玫瑰園有超過700種、5000株來自世界各地的珍貴品種玫瑰花，在2021台北玫瑰展舉辦期間，玫瑰園志工團隊提供免費導覽服務，提供植株種植相關知識及有趣的玫瑰故事，每場吸引不少賞花民眾報名參加。

公園處表示，目前玫瑰園語音導覽已經完成33個品種插牌，由於園內品種區正進行第二期整建工程，為避免工程施作期間造成插牌毀損，剩餘部分幾元工程完畢後，後續再進行插牌布置。目前在花海區、育種家區及五彩玫瑰區已有47種玫瑰的語音介紹，民眾前往新生公園賞花時可掃QR碼聆聽導覽。

公園處圓山公園管理所主任蘇新富表示，台北玫瑰園已是台北指標性賞花熱點，疫情微解封後，吸引許多民眾前往賞花，最新的玫瑰園花況也會在台北玫瑰園官方臉書即時發布，

蘇新富表示，盼民眾在賞花之際，不只走馬看花，也能獲得實用玫瑰養護技巧及了解各式玫瑰趣聞軼事；為了讓國際旅客也能在無語言障礙的情況下了解花種，還建置中央文語音導覽系統，就算民眾未申請專人導覽，也能透過掃QR碼方式，享受行動導覽服務，提升賞花的旅遊深度。

想要賞花民眾，除了自行開車，也鼓勵搭乘大眾運輸工具前往，搭乘捷運者，可至捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區，即可抵達新生園區。

搭乘公車者，可搭乘685、紅（R）34（假日）、市民小巴9（M9）、紅（R）50，停靠民族東路至新生公園站；搭乘72、222、市民小巴9（M9）、紅（R）34（假日），停靠松江路近濱江街至新生公園站（林安泰）。

搭乘542、685、688、紅（R）57，停靠吉林路至吉林路底站；搭乘74，停靠民族東路至台北魚市場站。另外，民眾也可騎乘YouBike，自捷運圓山站2號出口沿著自行車專用道到林安泰古厝站，即可抵達。