民眾爽占土城公有地 市府不忍了！強拆並計畫設停車格

土城廣明街、瑞億市場一帶有公有地長期遭民眾佔用停車，新北工務局在昨日將違建棚架全部拆除，並回收該公用地，未來將由土城區公所劃設約80個機車停車格，讓前來鄰近瑞億市場的民眾能夠有便利之停車空間。

工務局近年推「點亮．新北美樂地」專案，希望藉此拆除遭占用之公有土地及地上之違章建築，並將土地活化利用，提升市民居住品質。其中土城廣明街、瑞億市場之公有地長期遭占用停車，市府也趕在昨日璨樹颱風來襲前，將違建棚架全部拆除完成。

拆除大隊指出，該案除被佔用當停車空間使用外，也堆放廢棄物，導致環境髒亂，阻礙消防救災通道，嚴重影響環境衛生、公共安全，在與當地瑞興里里長，並邀集財政部國有財產署、環保局及土城區公所等機關合作釐清後，於10日進場強制拆除。

拆除大隊說明，為避免產生噪音及影響民眾通行，拆除期間以人力進行拆除作業，並因應強烈颱風璨樹來襲，特別加派人力將原需3天工期縮短為2天，預計未來將由土城區公所劃設約80個機車停車格，以增加民眾停車空間。

拆除大隊強調，該案鄰近土城瑞億市場，有大量停車需求，經過與相關單位及當地公所研議後，決定新劃設停車格，提供周遭住戶及買菜民眾可以有便利之停車空間。工務局也說，新北未來會持續進行相關專案，達到「與民共享」的成果。