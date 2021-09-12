民眾爽占土城公有地 市府不忍了！強拆並計畫設停車格

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聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
土城區廣明街、瑞億市場附近公有地長期遭占用做私人停車使用的違建棚架，因璨樹颱風來襲加速拆除，已於11日下午拆除完畢，並由土城區公所清除拆下的廢棄物，未來將劃設約80個機車停車格，讓附近里民使用。記者李成蔭／攝影
土城區廣明街、瑞億市場附近公有地長期遭占用做私人停車使用的違建棚架，因璨樹颱風來襲加速拆除，已於11日下午拆除完畢，並由土城區公所清除拆下的廢棄物，未來將劃設約80個機車停車格，讓附近里民使用。記者李成蔭／攝影

土城廣明街、瑞億市場一帶有公有地長期遭民眾佔用停車，新北工務局在昨日將違建棚架全部拆除，並回收該公用地，未來將由土城區公所劃設約80個機車停車格，讓前來鄰近瑞億市場的民眾能夠有便利之停車空間。

工務局近年推「點亮．新北美樂地」專案，希望藉此拆除遭占用之公有土地及地上之違章建築，並將土地活化利用，提升市民居住品質。其中土城廣明街、瑞億市場之公有地長期遭占用停車，市府也趕在昨日璨樹颱風來襲前，將違建棚架全部拆除完成。

拆除大隊指出，該案除被佔用當停車空間使用外，也堆放廢棄物，導致環境髒亂，阻礙消防救災通道，嚴重影響環境衛生、公共安全，在與當地瑞興里里長，並邀集財政部國有財產署、環保局及土城區公所等機關合作釐清後，於10日進場強制拆除。

拆除大隊說明，為避免產生噪音及影響民眾通行，拆除期間以人力進行拆除作業，並因應強烈颱風璨樹來襲，特別加派人力將原需3天工期縮短為2天，預計未來將由土城區公所劃設約80個機車停車格，以增加民眾停車空間。

拆除大隊強調，該案鄰近土城瑞億市場，有大量停車需求，經過與相關單位及當地公所研議後，決定新劃設停車格，提供周遭住戶及買菜民眾可以有便利之停車空間。工務局也說，新北未來會持續進行相關專案，達到「與民共享」的成果。

另外，依據新北市強制拆除違章建築收費自治條例，拆除大隊應該向違章棚架搭建者收7萬元強拆費，但使用車位的住戶都說不知道最早是誰搭建的；工務局也說，因年代久遠無法找出當初搭建者，費用只能由市府自行吸收。

土城區廣明街、瑞億市場附近公有地長期遭占用做私人停車使用的違建棚架，因璨樹颱風來襲加速拆除，已於11日下午拆除完畢，並由土城區公所清除拆下的廢棄物，未來將劃設約80個機車停車格，讓附近里民使用。記者李成蔭／攝影
土城區廣明街、瑞億市場附近公有地長期遭占用做私人停車使用的違建棚架，因璨樹颱風來襲加速拆除，已於11日下午拆除完畢，並由土城區公所清除拆下的廢棄物，未來將劃設約80個機車停車格，讓附近里民使用。記者李成蔭／攝影
土城區廣明街、瑞億市場附近公有地長期遭占用做私人停車使用的違建棚架，因璨樹颱風來襲加速拆除，已於11日下午拆除完畢，並由土城區公所清除拆下的廢棄物，未來將劃設約80個機車停車格，讓附近里民使用。記者李成蔭／攝影
土城區廣明街、瑞億市場附近公有地長期遭占用做私人停車使用的違建棚架，因璨樹颱風來襲加速拆除，已於11日下午拆除完畢，並由土城區公所清除拆下的廢棄物，未來將劃設約80個機車停車格，讓附近里民使用。記者李成蔭／攝影

璨樹颱風 違建

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