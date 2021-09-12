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受疫情﹑移工政策影響 照服員4萬起跳 可加領津貼12萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到疫情及移工政策影響，照服員市場呈現大幅搶才需求。聯合報系資料照
受到疫情及移工政策影響，照服員市場呈現大幅搶才需求。聯合報系資料照

受到新北染疫幼兒園影響，疫情升溫，再度打擊餐飲業，但照服產業市場急起直追，北市勞動局就服處邀集7家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出456個職缺，其中長照中心釋出逾300個職缺，勞動局長陳信瑜指出，照服員除時薪外，加上各式津貼及加給，總薪資上看4萬以上，搭配政府雙利多方案，最高可領12萬8000元獎勵津貼。

勞動局長陳信瑜表示，疫情瞬息萬變，原本逐漸趨緩的情況，就在新北幼兒園爆發群聚感染後再度化為幻影，打亂餐飲業中秋連假前布局，而隨著移工政策的不確定性提高，照服員的市場呈現大幅搶才需求。

陳信瑜指出，照服員雖是高勞力工作，刻板印象也是辛苦、吃力，但這個建立在信任、關懷基礎上有溫度的工作，是「三明治」世代減低照顧壓力的負擔，成就更高的勞動價值。

照服員的薪資結構非僅止於表面的時薪數字，另有特殊照顧加給、轉場津貼、特殊時段加給、證照津貼及久任獎勵等，總薪資超過4萬。

符合條件者，還可搭配政府推出的「安穩雇用2.0」及「特殊行業獎勵」等雙利多方案，加領獎勵津貼高達12萬8000元。

就服處表示，本周照服員需求職缺達216名，愛護家長照機構釋出156名職缺居冠，其中居家督導員薪資介於3.3萬至3.8萬元，語言治療師職缺，論件計酬，每件1050至1380元，需高考語言治療師證照。

延續上周徵才知名連鎖速食店摩斯漢堡及連鎖餐飲業者爭鮮壽司，尚有儲備幹部45名、計時兼職人員50名等職缺，除了薪資福利優渥外，還有海外派駐工作機會，到爭鮮面試打卡還有精美小禮物；另本周徵才廠商還有美聯社、全聯、台北市私立真平安長照機構、惠康百貨。

就服處表示，北市各就服站現場徵才防疫措施嚴謹，除要戴口罩、消毒雙手、採實聯制外，為避免近距離的飛沫傳染，現場更架設隔板，讓面試雙方都能安心以對。

此次徵才活動時間地點，14日在北投就服站舉辦，15日在內湖就服站， 16日在景美、西門及南港東明就服站舉辦。

陳信瑜表示，市府推出「安穩雇用計畫2.0」提升企業僱用效率，如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，為提高求職者就業動機，加領獎勵津貼，針對應畢生還有「青年就業獎勵計畫」，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

薪資 照服員

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