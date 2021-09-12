金瓜石勸濟堂有三寶 神明指引採草製丹丸具傳奇色彩

新北市瑞芳區金瓜石勸濟堂是當地4里民眾信仰中心，到訪遊客多對勸濟堂巨大關公銅像印象深刻。勸濟堂歷史悠久，關公銅像、石柱和金面關聖帝君神像被稱為「鎮堂三寶」。當地耆老奉神尊指引尋覓青草製作的「丹丸」，則是早年礦工家庭保健良方。

金瓜石勸濟堂創於清朝光緒年間，又稱祈堂，民國40年到60年代歷經多次整修。關聖帝君銅像在民國80年安座，被視為金瓜石地區守護神。銅像重25公噸，高35台尺，左手拿的「春秋」其實是5台尺高的巨冊。

勸濟堂內有不少台灣民俗工藝大師黃龜理壯年期作品，內殿一對花鳥人像石柱堪稱代表作。廟方設置壓克力板防護，防止意外毀損，但也相對無法讓遊客近距離端詳。

金面關聖帝君安座在勸濟堂2樓，相傳是民初由唐山分靈而來，歷史久遠，意義不凡，列名鎮堂三寶。

勸濟堂總幹事林欽隆說，早年醫療資源較不普及，先民遭遇急難病痛也會求神問卜。廟方製作的青草劑丹丸，成為調理在地民眾身心的良方。

勸濟堂丹方是由東北角採來的多種青草調製，3年前庫存不足時，廟方特別舉辦「青草祭」，由神輦指引到山區採草，帶回清洗後剁細、曬乾，再做成丹丸。