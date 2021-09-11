北市13萬劑疫苗被預約光 外縣市民占三成

1922公費疫苗平台第8期，昨天上午10時起開放預約至明天中午12時，但台北市副市長蔡炳坤指出，北市開出11萬2903劑量，一開放2個多小時就全滿，這很不尋常，統計後屬於台北市籍占七成，另外有三成非設籍台北市，雖然歡迎外縣市民眾來接種，但市府已經無法滿足台北市民的需求，請中央正視這個問題。

蔡炳坤指出，經過向中央請求支援，再加開的2萬多的劑量進去，結果到今天中午又額滿，實在沒有辦法再加開了，畢竟所有的疫苗劑量都是由中央來做規畫，目前北市需求18萬多劑量，數字上還差了1萬5638劑。

蔡炳坤表示，預約仍在進行中，75歲以上的長者，再加上18歲到22歲的民眾，是這次中央預約系統裡面的第八期，

過去在預估大概的量，大概八成，應該是蠻穩定的，沒想到這一次這麼短時間就額滿，後來就進一步去瞭解，各縣市可能開出的量能，有一些差異，且預約並沒有設籍的問題，只好跟市民說一聲抱歉，這是始料未及。

蔡炳坤指出，雖然現在上去已經預約不到，13萬多的量被預約光了，但是還是會以造冊方式，一定會接種到疫苗，可能得稍晚幾天，但不用太擔心。

蔡炳坤表示，他也要跟中央反映，第八期的接種疫苗，除了預約平台之外，還有第五類，包括在養護機構的洗腎患者等等，也等很久，中央預估北市大概1萬2553，實際上，北市其實是2萬多，所以也有滿大的一個差距。

蔡炳坤表示，1922平台在這次的經驗當中，他要從地方執行的角度提出建議，每一期疫苗的接種的目標族群是中央

訂，通知多少人上線來預約是中央做，分配多少疫苗給各縣市是中央決定，這些地方都沒有決定權，關鍵的是，各縣市開出來多少的劑量，多少的量能，北市沒辦法了解其他縣市，也只有中央看得到，所以這個系統，已經出現這樣的問題，中央須正視。