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颱風璨樹漸入台灣 北市啟動購貯計畫平穩菜價

中央社 / 台北11日電

颱風璨樹暴風圈漸入台灣，全台進警戒範圍。台北市產業局今天表示，北農已啟動購貯計畫以平穩菜價，包含釋出國產馬鈴薯，並透過超市通路，供應平價蔬菜等措施。

依中央氣象局下午2時30分颱風警報，中度颱風璨樹暴風圈漸入台灣東南部及南部陸地，全台都進警戒範圍。

北市府產業發展局新聞資料指出，颱風璨樹持續接近，因受颱風來襲前預期心理，市場需求增加，批發市場今天蔬菜平均價格每公斤新台幣49.3元，較昨天上漲1.3元；水果部分，平均價格較昨天每公斤下跌6.3元。

產業局表示，為平穩菜價，已要求台北農產公司啟動購貯計畫，因應機制包含釋出國產馬鈴薯，和透過超市通路供應平價蔬菜及即時啟動緊急採購措施，進行調配市場需求。

產業局也在官方網站建置「台北市物資供應情形專區」，以儀表板呈現超商、超市、賣場的民生必需品庫存狀況及北市農產品批發交易量資料，讓市民可掌握每天交易量、價格等，避免恐慌性採買囤貨。

儀表板整合蔬菜、水果、家禽、漁產批發量價資訊，民眾透過調整儀表板內時間軸，可掌握不同時段農產品交易量價趨勢。

產業局表示，跟北市賣場、超市、超商已建立即時聯絡管道，定期反映包括奶粉、米、衛生紙、泡麵及麵條、冷凍食品、食用油、蛋的庫存情形，如遇颱風等狀況，將立即啟動並公布物資燈號，民眾可至官網查詢相關資訊。

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