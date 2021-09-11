家長驚驚！1天逾700人請假 北市防疫假學生達5113人

台北市校園爆發疫情，讓不少家長恐慌，忙著幫孩子請防疫假在家學習。副市長蔡炳坤今在記者會中透露，昨天到今天增加了744人請防疫假，總人數達5113人，占北市總學生1.58%；另外，北市停課學校有7校5園，停課人數1550人，松山區2國中、中山區1國小共649人周一復課。

蔡炳坤指出，昨天學校防疫假人數是4339人，占1.34%，今天達到5113人，占1.58%，增加774人，停課有61班，國中28個班、國小6個班、幼兒園27個班，7校5園停課人數共1550人；復課部分，除了松山區2國中和中山區1國小，人數共649位，周一可以復課，其他學校要等最後PCR結果才會做出決定。

副市長黃珊珊表示，松山區某國中學生確診案，匡列同班同學、足球隊等學生共249人，再加上停課同學有900多人，目前採檢皆為陰性，沒有陽性。

黃珊珊指出，由於基因定序為Alpha、Ct值很高、接觸史超過2周以上，正式宣布降為一般管制方式，取消預防性隔離和預防性停課，沒有同班的同學周一就能復課。至於家長部分，學生的同住家人都已經匡列，也有調查媽媽工作場所，希望職場也能採檢。

另外，有關文山區裝修工人夫妻感染Delta病毒，接觸者包括文山區某國中老師、私立幼兒園某教師，以及中正區、中山區、南港區有3所國小、4幼兒園接觸者的接觸者，都有進行隔離，今天是第5天，進行採檢後若為陰性，周一也能復課。