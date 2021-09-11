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開前老闆車亂丟廢棄物遭逮 罰款可能破千萬
新北環保局接獲到五股夏綠地（前五股垃圾山）遭非法棄置廢棄風管，經調查發現是名劉姓男子夥同許姓男子，開著前老闆的貨車私接案件違法清運及任意丟棄廢棄物。環保局指出，訊後依法送辦，最高可處5年有期徒刑及得併科1500萬元以下罰金。
環保局9月7日接獲民眾反映於五股夏綠地道路旁遭棄置大量廢棄鋁製風管，經分析比對空拍圖，發現該廢棄物為近1周遭棄置，再調閱監視器比對進出車輛，終查獲於5日4時許，有貨車載運大量廢棄風管至夏綠地棄置。
高姓車主到案說明時，否認其有載運廢棄物並非法棄置情事，車輛鑰匙放置處僅其與劉姓前員工知悉，認為劉姓前員工涉有重嫌。不過劉男卻否認犯案，且佯裝與其無關欲躲避偵查。
環保局表示，經提供監視器畫面，與長達6小時的馬拉松式之交叉比對稽查及警詢後，劉姓男子才坦承犯案，全案偵訊後依違反廢棄物清理法第41條暨第46條第4款規定，由蘆洲分局函送地檢署偵辦。
環保局說，調查過程中發現，犯嫌以帆布妥善包覆廢棄物，還刻意停在大貨車後方尋求掩護，且棄置時蘆洲分局巡邏車經過該路段，2名犯嫌立即佯裝路邊停置車輛，直至警方巡邏車走後，隨即將貨車加速開往夏綠地另一地點棄置。
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