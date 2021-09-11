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因應璨樹颱風來襲 台南市水患自主防災社區動起來

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供

因應璨樹颱風來襲，台南市緊急應變中心二級開設，台南市水利局通知水患自主防災社區啟動防汛應變機制，全體動員做好防颱防汛整備工作。

水利局表示，颱風豪雨期間，水患自主防災社區啟動社區運轉， 社區幹部包括警戒組、整備組、引導組、疏散組及收容組啟動進行雨量筒觀測、社區道路及排水巡查、抽水機運作、排水孔雜物清除、即時通報災情及訪視保全對象等作業。

必要時進行廣播通報居民疏散、協助保全對象撤離、協助封路及交通管制等作業，以期降低社區居民生命財產的損失，確保民眾安全。

水利局提醒目前台南地區天氣不穩定，易有短延時強降雨及局部豪大雨發生的機率，也請注意雷擊、強陣風及土石流警戒資訊，可以利用「台南水情即時通APP」、台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握颱風及交通情資。

台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供
台南市啟動水患自主防災社區。圖／水利局提供

璨樹颱風 保全 氣象局

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