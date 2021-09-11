議員周勝考呼籲中央 板橋新埔比照屏東全面施打疫苗

新北接連爆發幼兒園跟社區感染案，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，應該要讓新北比照之前屏東枋山Delta疫情，讓該區民眾緊急接種疫苗。國民黨新北市議員周勝考也呼籲，應不分黨派比照屏東讓新埔地區周邊鄰里全面施打。

周勝考說，板橋新埔地區幼兒園及社區發生Delta病毒群聚感染事件，新北市府已針對周邊實施清消、預防性停課及匡列隔離接觸者等積極作為。但新埔地區是新北市人口交通人口密度最高地點，恐有擴散之虞。

周勝考表示，籲請衛福部陳部長，病毒不分藍綠，下決策時不要因藍綠執政而有不同思維，儘速專案調撥新冠疫苗供給新北市政府全面為板橋區新埔地區周邊鄰里民眾施打疫苗，提升新埔地區疫苗覆蓋率。

新北市長侯友宜今早也被問到相關問題，不過侯友宜未正面回應，僅回大家努力好好做事，守住疫情是他現階段要做的事情，要全面迎戰。