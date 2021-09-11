疫情影響民眾生活 新北市議員陳科名捐3000斤白米

新冠肺炎疫情影響民眾生活，新北市議員陳科名今舉辦「愛不止息溫馨關懷送白米」活動，準備3000斤的白米給新莊部分里中、低收領取。陳科名說，未來也會陸續安排巡迴至新莊區其它里，讓所有民眾都能度過這次的考驗。

陳科名指出，今年疫情爆發時，自己也捐款至新北市府的防疫基金，社會於利用這筆基金與民間合作成立待用餐平台，募集數百家愛心餐飲店共襄盛舉。新莊已有許多店家自主發起暖心A餐（待用餐）計畫。

陳科名表示，只要點了A餐，店家不會問任何理由的就會主動提供免費餐點，有些店家還強調天天到訪也沒有關係，適時地在疫情期間承接社會救助的能量令人感動。